'पद्मावत' में रणवीर सिंह से किया रोमांस! अब इस एक्ट्रेस के प्यार में पड़े Jim Sarbh, गोवा से लीक हुईं तस्वीरें?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीरजा, राब्ता और संजू जैसी फिल्मों में काम कर चुके जिम सार्भ को साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत (Padmavat) से पॉपुलैरिटी मिली थी। फिल्म में उन्होंने मलिक कफूर का किरदार निभाया था जो फिल्म में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे।

बड़े पर्दे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने शानदार अभिनय के लिए मशहूर जिम सार्भ यूं तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस वक्त वह अपनी निजी जिंदगी के चलते इंटरनेट पर छा गए हैं। उनका नाम 8 साल बड़ी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है जिनके साथ वह गोवा में वेकेशन एन्जॉय करते हुए नजर आए।

इस एक्ट्रेस संग गोवा गए जिम सार्भ हाल ही में जिम सार्भ की इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज सामने आईं, जिसमें अभिनेता को-स्टार रह चुकीं एक एक्ट्रेस के साथ गोवा में मस्ती करते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उनकी फोटोज वायरल हुईं, वैसे ही इंटरनेट शॉक होकर पूछने लगा कि क्या आप लोग डेट कर रहे हैं? यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि दिल्ली क्राइम (Delhi Crime) की एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम (Tillotama Shome) हैं।

तिलोत्तमा शोम ने ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिम सार्भ के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज में दोनों कभी गोवा की सड़कों पर मस्ती कर रहे हैं, तो कभी स्विमिंग पूल में फनी पोज दे रहे हैं। इन तस्वीरों के वायरल होते ही लोग उनके डेटिंग के कयास लगाने लगे हैं।