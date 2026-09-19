दूसरी बार पिता बने Ranveer Singh, दीपिका ने बेबी गर्ल को दिया जन्म; पहला पोस्ट आया सामने
स्टार कपल Ranveer Singh और Deepika Padukone फिर से माता-पिता बन गए हैं। कपल ने अपने दूसरे बच्चे की खुशखबरी सोशल मीडिया पर दी है।
HighLights
दीपिका-रणवीर दूसरी बार बने माता-पिता
दीपिका ने दूसरी बार दिया बेटी को जन्म
गणेशोत्सव के दौरान ही हुआ था दुआ का भी जन्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पादुकोण और सिंह परिवार में फिर से बच्चे की किलकारी गूंजी है। स्टार कपल रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) दोबारा माता-पिता बने हैं।
बेटी दुआ के जन्म के दो साल बाद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने दूसरे बेबी का स्वागत किया है। कपल ने पहले पोस्ट के साथ खुशखबरी फैंस को शेयर की है।
दीपिका पादुकोण को हुई बेबी गर्ल
दरअसल, 19 सितंबर को दीपिका पादुकोण ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। कपल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहले पोस्ट के साथ खुशखबरी दी है। पोस्ट में पैर के निशान के साथ कैप्शन में लिखा है, "बेबी गर्ल का स्वागत है।" दीपिका ने पोस्ट के साथ नजरबट्टू की इमोजी लगाई है।
कृति-सोनम कपूर ने किया कमेंट
इस पोस्ट के अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर कपल को बधाइयां मिलने लगीं। कृति सेनन ने कमेंट में लिखा, "आप दोनों को बधाई। दुआ के पास अब छोटी बहन है। कितना बड़ा आशीर्वाद है।" सोनम कपूर ने लिखा, "क्या शानदार सपना है। बधाई हो।" हुमा कुरैशी, सोनू सूद, एमी विर्क समेत बॉलीवुड सेलेब्स और फैंस कपल को दूसरी बार माता-पिता बनने के लिए जमकर बधाइयां दे रहे हैं।
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पहली बेटी के जन्म से कनेक्शन!
दिलचस्प बात यह है कि दीपिका और रणवीर की दूसरी बेटी भी गणेशोत्सव के दौरान ही हुई है। पहली बेटी दुआ का जन्म भी गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद (8 सितंबर 2024) को हुआ था। दोनों सितंबर में ही पैदा हुईं।
एक दिन पहले गई थीं सिद्धिविनायक
दीपिका पादुकोण डिलीवरी से ठीक एक दिन पहले ही अपने सास-ससुर और पति रणवीर सिंह के साथ सिद्धिविनायक मंदिर बप्पा के दर्शन करने गई थीं। बप्पा का आशीर्वाद लेने के ठीक एक दिन बाद ही उन्होंने अपनी दूसरी बेटी के जन्म की खुशखबरी सुनाई है।