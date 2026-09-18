सास-ससुर और पति रणवीर संग सिद्धिविनायक गईं Deepika Padukone, दूसरी डिलीवरी से पहले लिया बप्पा का आशीर्वाद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) आज सिद्धिविनायक मंदिर बप्पा के दर्शन करने गईं। एक्ट्रेस के साथ उनका परिवार भी मौजूद था।

दीपिका पादुकोण भले ही दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन खास मौकों पर वह पब्लिकली स्पॉट हो जाती हैं। शुक्रवार को भी वह अपने परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में स्पॉट हुईं।

डिलीवरी से पहले सिद्धिविनायक गईं दीपिका

दीपिका पादुकोण दूसरी बार मां बनने जा रही हैं और उनकी डिलीवरी भी सितंबर के महीने में होने की संभावना है। ऐसे में डिलीवरी से ठीक पहले गणेशोत्सव के मौके पर एक्ट्रेस सिद्धिविनायक मंदिर गईं।

दीपिका संग सास-ससुर भी हुए स्पॉट दीपिका पादुकोण के साथ उनके सास-ससुर और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी थे। इस दौरान दीपिका ने ऑरेंज और पर्पल कलर का हैवी एंब्रॉयडरी वाला सूट पहना था। उन्होंने अपने लुक को हेयर बन और गजरे से स्टाइल किया था। वहीं, रणवीर सिंह पर्पल ट्रेडिशनल आउटफिट में अपनी लेडी लव को ट्विन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है।