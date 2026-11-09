टूट गया 'धुरंधर 2 और पुष्पा 2' का घमंड! रणबीर की Ramayana ने रचा नया इतिहास, एक घंटे में बिके इतने लाख टिकट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाई गलियारे में इस वक्त फिल्म रामायणम् (Ramayana) का बोलबाला देखने को मिल रहा है। अभिनेता रणबीर कपूर स्टारर इस माइथोलॉजिकल फिल्म को देखने के लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।

इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले एक घंटे के अंदर बुकमाय शो (BookMyShow) ऐप पर रामायणम् की एक लाख से अधिक टिकटों की बुकिंग हो गई है। इस मामले में रणबीर की रामायणम् ने धुरंधर 2 और पुष्पा 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड को टूट दिया है।

रामायणम् ने रचा नया इतिहास निर्माता नमित मल्होत्रा की रामायणम् को लेकर सिनेप्रेमियों में जिस तरह के क्रेज है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया है। बुकमाय शो ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग ऐप पर पिछले 1 घंटे के भीतर ही 1.40 लाख से अधिक टिकटों की बुकिंग के साथ किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज की।

इससे पहले पुष्पा 2 (2025) की 1 घंटे की भीतर बुकमाय शो ऐप पर 1.07 लाख टिकट (107K) तक की रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज हुई थी। इसके बाद धुरंधर 2 (2026) ने ये कारनामा महज एक घंटे के अंदर 1.09 लाख टिकट (109K) की बंपर बिक्री के साथ करके दिखाया था। माना जा रहा है कि कमाई के मामले में भी रामायणम् सोमवार के दिन एक नया रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ सकती है।