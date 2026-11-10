Ranbir Kapoor ने निभाया राम का किरदार, गर्व से चौड़ा हुआ ससुर महेश भट्ट का सीना, बोले- 'मेरे पास राम हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), यश (Yash) और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' (Ramayana) बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। अब इस मूवी को महेश भट्ट के तौर पर एक और प्रशंसक मिल गया है।

महेश भट्ट को पसंद आई रामायण

फिल्म निर्माता महेश भट्ट जिन्हें हर चीज पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाना जाता है ने हाल ही में 'रामायण' का रिव्यू किया। उन्हें भगवान राम के रूप में अपने दामाद रणबीर कपूर का काम बहुत पसंद आया।

महेश भट्ट की पत्नी और आलिया की मां सोनी राजदान ने अपनी हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी में नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म पर अपने पति की प्रतिक्रिया शेयर की। उन्होंने दीवाली पार्टी से रणबीर और महेश भट्ट की एक तस्वीर शेयर की और बताया कि महेश भट्ट को अपने दामाद पर बहुत गर्व है।

सोनी राजदान ने शेयर किया रिएक्शन सोनी राजदान ने जो स्टोरी शेयर की है उसमें दोनों काले कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा,'मेरे पास राम हैं। उन्होंने गर्व से कहा, 'जय श्री राम'।' उनके कैप्शन से साफ पता चलता है कि महेश भट्ट, रणबीर कपूर की परफॉरमेंस के कायल हो गए हैं। इससे पहले, 'वैरायटी इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया था कि बड़े पर्दे पर 'रामायण' देखते हुए वे भावुक हो गए थे।

हॉल में रोने लगे थे महेश भट्ट महेश भट्ट ने कहा, 'इंटरवल से ठीक पहले, राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया गया। मेरा गला रुंध गया। मैंने रोने से खुद को रोकने की बहुत कोशिश की। मैं कुछ युवा फिल्म निर्माताओं और लेखकों के साथ फिल्म देखने गया था।

हॉल में मौजूद लोगों को पता था कि वे रणबीर कपूर के ससुर के साथ बैठे हैं। जब लाइटें जलीं, तो मैंने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की। लेकिन मैं छिपा नहीं पाया। और न ही मैं कुछ ज्यादा कह सका। शानदार अनुभव इंसान को खामोश कर देते हैं।'