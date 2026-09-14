कुमार विश्वास के बोल, रहमान का संगीत...अरिजीत-श्रेया की आवाज में रिलीज Ramayana का पहला गीत; सुनकर हो जाएंगे भक्तिमय

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण के मेकर्स ने आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर फिल्म का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज कर दिया है। इस गाने को श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज से सजाया है। इसके लिरिक्स कुमार विश्वास ने लिखे हैं और ए. आर. रहमान ने इसे कंपोज किया है।

गाने में दिखा सिया-राम का प्रेम रामायण (Ramayana) के नए गाने में सिया-राम के विवाह की झलक दिखाई गई है। जब श्रीराम ने सीता मां के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर उनसे विवाह किया था। अयोध्या आने पर उनका भव्य स्वागत हुआ था और फिर उनके वनवास वाले दिनों की झलक पर गाने का अंत होता है।

रामायण का म्यूजिकल सफर शुरू मेकर्स ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि गणेश चतुर्थी के मौके पर 14 सितंबर को सुबह 7:30 बजे 'सिया राम' पोस्टर जारी किया जाएगा। इस घोषणा में लॉन्च को रामायण के म्यूजिकल सफर की शुरुआत बताया गया था। सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा कि हर शुभ काम की शुरुआत प्रार्थना से होती है। उन्होंने यह भी बताया कि 'सिया राम' पोस्टर के बाद उनका पहला म्यूजिकल गाना 'जय जय राम' आएगा। पोस्टर के रिलीज होने के साथ ही, फिल्म के पहले गाने के रिलीज होने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है।