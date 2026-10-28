4000 करोड़ की Ramayana में हुआ AI का इस्तेमाल? निर्देशक नितेश तिवारी ने बताई पूरी सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म रामायणम् (Ramayana) की रिलीज में कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। इससे पहले अमेरिका के लॉस एंजिल्स में रामायणम् पार्ट-1 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें फिल्म की कास्ट और मेकर्स शामिल रहे।

इस दौरान रामायणम् के निर्देशक नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) ने बताया है कि 4000 करोड़ के मोटे बजट में बनने वाली इस पौराणिक कहानी वाली मूवी में क्या एआई तकनीकि का इस्तेमाल हुआ है। आइए जानते हैं कि नितेश ने क्या कहा है-

रामायणम् में हुआ एआई का यूज लॉस एंजिल्स में हुए फिल्म रामायणम् के स्पेशल प्रीमियर के दौरान निर्देशक नितेश तिवारी ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान नितेश से फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई (AI) के इस्तेमाल को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर डायरेक्टर ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि एआई का इस्तेमाल केवल भाषा डबिंग से जुड़े तकनीकी सुधारों के लिए किया गया है, न कि कलाकारों के अभिनय या उनकी आवाज के लिए।