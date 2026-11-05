Ramayana में कैकेयी का किरदार निभाकर भावुक हुईं लारा दत्ता, कहा- इतिहास की सबसे गलत समझी जाने वाली महिला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'रामायण' (Ramayana) के सिनेमाघरों में आने के साथ ही, इस पौराणिक महाकाव्य को लेकर लोगों के रिव्यू भी सामने आने लगे हैं। इसमें लारा दत्ता (Lara Dutta) कैकेयी का किरदार निभा रही हैं, जो भगवान राम को 14 साल के वनवास पर भेजती हैं।

फिल्म की रिलीज के बाद, अभिनेत्री ने इस अहम किरदार को निभाने के बारे में एक भावुक नोट लिखा। उन्होंने कैकेयी को इतिहास की सबसे गलत समझी जाने वाली महिलाओं में से एक बताया और इस अवसर के लिए आभार व्यक्त किया।

रामायण में निभाया कैकेयी का रोल इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए, अभिनेत्री भावुक भी हो गईं। उन्होंने इच्छा जताई कि काश उनके पिता भी उनके जीवन के इस खास पल को देखने के लिए वहां मौजूद होते।

इंस्टाग्राम पर लारा ने एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उस कहानी का हिस्सा बनने के अपने सफर के बारे में बताया, जिसे उन्होंने 'कालजयी' कहानी कहा। View this post on Instagram A post shared by Lara Dutta Bhupathi (@larabhupathi) मेरे लिए सौभाग्य की बात - लारा इसे एक असाधारण सौभाग्य बताते हुए, अभिनेत्री ने कहा, 'एक ऐसी मां का किरदार निभाना वाकई एक असाधारण सौभाग्य है, जिसे शायद इतिहास में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। उनकी मानवीय संवेदनाओं को उनके दर्द, उनकी कमजोरियों, उनके अपराधबोध और उनके पछतावे को जीवंत करने की जिम्मेदारी मिलना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।'

दर्शकों को देखने को मिलेगी आगे की कहानी लारा ने इतिहास को आकार देने में कैकेयी की भूमिका पर और विचार किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शक इस किरदार के बारे में सदियों पुरानी धारणाओं से आगे देखेंगे और एक दिव्य भविष्यवाणी को पूरा करने में उनके योगदान को समझेंगे।

उन्होंने लिखा, 'मैं दिल से आभारी हूं। आज, यह दिव्य कहानी आप तक पहुंच रही है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने छोटे से प्रयास से माता कैकेयी के किरदार के साथ न्याय कर पाऊंगी। आप सदियों पुरानी धारणाओं से परे जाकर, उस अहम भूमिका के लिए उन्हें अपनाएंगी जो उन्होंने एक दिव्य भविष्यवाणी को सच करने में निभाई थी।'