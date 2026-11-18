एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म रामायणम् इस वक्त कमाई के मामले में पूरी दुनिया में धमाकेदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। निर्माता नमित मल्होत्रा द्वारा पहले ही ये पुष्टिकरण किया जा चुका है कि रामायणम् के दोनों भागों का कुल बजट 4000 करोड़ है। इस बीच अब रामायणम् में माता कैकई का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री लारा दत्ता ने इसके कलेक्शन को लेकर भविष्यवाणी की है।

लारा ने बताया है कि जिस तरह की प्लानिंग मेकर्स ने रामायणम् फ्रेंचाइजी को लेकर की है, उसके आधार पर ये मूवी अपने बजट से भी ज्यादा का कारोबार करेगी। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने और क्या-क्या कहा है। रामायणम् के कलेक्शन पर लारा दत्ता की भविष्यवाणी जिस तरह से लारा दत्ता ने फिल्म रामायणम् में माता कैकई की भूमिका को अदा किया है, उसके लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही हैं। हाल ही में लारा ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में रामायणम् की बॉक्स ऑफिस सफलता को लेकर खुलकर चर्चा की है और बताया है- मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा जरूर होगा कि ये फिल्म अपने बजट से ज्यादा का कारोबार करेगी। सिर्फ बॉक्स ऑफिस से ही नहीं, बल्कि नमित ने इस फिल्म के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनके जरिए भी।