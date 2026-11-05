'रामायणम्' को लेकर आया 'जटायु' का संदेश, रिलीज के पहले दिन जनता से की खास अपील

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणम् (Ramayana) की चर्चा रिलीज को लेकर सिनेमाई गलियारे में हो रही है। खासतौर पर जिस तरह से अभिनेता अनुपम खेर ने जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है और फिल्म में सूत्रधार की भूमिका निभाई है, उसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा है।

इस बीच अनुपम खेर ने रामायणम् पार्ट-1 की रिलीज के पहले दिन एक खास संदेश साझा किया है और सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए जनता से अपील की है। आइए जानते हैं कि वेटरन एक्टर ने क्या कहा है-

रामायणम् को लेकर अनुपम खेर का मैसेज आज से रामायणम् को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। सिनेमा जगत के तमाम फिल्मी सितारे और फैंस इस फिल्म को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस मामले में रामायणम् में जटायु की आवाज बनने वाले अनुपम खेर पीछे नहीं रहे हैं और उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो साझा करते हुए कहा है-