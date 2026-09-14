39 सालों से अमर है Ramayan का टाइटल सॉन्ग, तुलसीदास की 'चौपाई' से बना था धार्मिक गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम... (Jai Jai Ram) मेकर्स की तरफ से सोमवार को रिलीज कर दिया गया है। इस गीत को सोशल मीडिया पर ऑडियंस की तरफ से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है।

इस बीच जब भी बात रामायण के आइकॉनिक टाइटल सॉन्ग्स की जाएगी, तो उसमें रामांनद सागर (Ramanad Sagar) के कल्ट माइथोलॉजिकल टीवी शो रामायण के शीर्षक गीत का नाम जरूर शामिल होता है, जो पिछले 39 सालों से श्रोताओं का पसंदीदा बना हुआ है।

रामायण टीवी शो का टाइटल सॉन्ग सबसे बेस्ट साल 1987 में दूरदर्शन टीवी चैनल पर रामानंद सागर द्वारा रामायण टीवी शो को पेश किया गया था। इसके बाद से कई बार इसे डीडी नेशनल पर री-टेलीकास्ट किया जा चुका है। शो की कास्ट के साथ-साथ इसका टाइटल सॉन्ग मंगल भवन अमंगल हारी... (Mangal Bhavan Amangal Hari), जो धारावाहिक के प्री क्रेडिट सीन्स में मौजूद रहता था, वो आज भी जनता का फेवरेट माना जाता है।

इस तरह से रामानंद सागर के रामायण शो (Ramayan Tv Show) का ये गाना बनकर तैयार हुआ था। आज भी इसे लोग काफी पसंद करते हैं और भजन की प्लेलिस्ट में इस गीत को शामिल रखते हैं। इसी वजह ये एक कल्ट क्लासिक गीत भी माना जाता है।