अब होगा राम चरण का धांसू कमबैक, 'पुष्पा' डायरेक्टर संग अपकमिंग फिल्म के लिए मिलाया हाथ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर आर आर (RRR) फिल्म से फैंस के दिलों का जीतने वाले साउथ फिल्म अभिनेता राम चरण (Ram Charan) को भला कौन नहीं जानता। इस साल आई स्पोर्ट्स ड्रामा थ्रिलर पेड्डी की रिलीज के बाद राम का नाम अनाइटल फिल्म को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जो पुष्पा फिल्म निर्देशक सुकुमार के साथ बताई जा रही है।

अब राम चरण और सुकुमार की जोड़ी की इस अपकमिंग मूवी का आधिकारिक एलान मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है और पूजा सेरेमनी के जरिए आरसी17 (RC17) पर मुहर लग गई है। आइए मामले को विस्तार से समझते हैं-

राम चरण की अगली फिल्म हुई कन्फर्म दरअसल कई दिनों से राम चरण का नाम निर्देशक सुकुमार संग आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में बना हुआ था। अब मैत्री मूवी मेकर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर कर इसका आधिकारिक पुष्टिकरण कर दिया गया है। रविवार को राम चरण की इस आरसी17 की पूजा सेरेमनी को संपन्न किया गया है, जिसकी जरिए सुकुमार संग उनकी आने वाली अनटाइटल फिल्म का आगाज हो गया है।