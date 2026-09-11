पाक एक्ट्रेस Hania Aamir के पहले गाने में Rakhi Sawant का कैमियो, बोलीं- 'जलते हैं लोग...'; इंटरनेट पर वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर (Hania Aamir) ने अपना गाना यूट्यूब पर शेयर किया गया है। यह गाना इंडिया में इसलिए सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इसमें ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) का कैमियो है।

हानिया आमिर अब एक्ट्रेस के साथ-साथ सिंगर भी बन गई हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपना पहला रैप सॉन्ग Pablo शेयर किया है। हानिया का पहला गाना सुनकर लोग हैरान हो गए और इसकी वजह राखी सावंत थीं। हानिया के पहले गाने में राखी राखी सावंत ने हानिया आमिर के पहले रैप सॉन्ग Pablo में कैमियो किया है। इस गाने में हानिया ने राखी सावंत का ऑडियो मैसेज शामिल किया है जिसमें ड्रामा क्वीन, पाक एक्ट्रेस को प्रेरित करती हुई नजर आ रही हैं।

हानिया की तारीफ में बोलीं राखी राखी सावंत ने ऑडियो मैसेज में हानिया आमिर के लिए कहा, "हानिया मेरी जान, टेंशन नहीं लेनी। समझी? टेंशन नहीं लेनी। अरे तुम हूर हो, तुम्हारे चेहरे पर नूर है। तुम्हारी खूबसूरत पर ये जलते हैं। तुम शेरनी हो। समझ गई हानिया। डरना नहीं है। जो डर गया, समझो मर गया। इनका सामना करो। तुम आगे बढ़ती रहो।"