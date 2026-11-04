राजपाल यादव ने फिल्मों की सफलता और लकी चार्म को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- 'जिसमें पिटता हूं, वो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) ने हाल ही में अपनी हिट फिल्मों के पीछे के एक अनोखे 'लकी चार्म' का खुलासा किया।

'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' शो के दौरान राजपाल यादव ने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ मजेदार बातचीत शेयर की। राजपाल यादव ने याद किया कि कई फिल्मों में उनकी पिटाई हुई है।

बातचीत के दौरान, रोहित ने गौर किया कि 'भागम भाग', 'खट्टा मीठा' और 'भूल भुलैया' जैसी कई सफल फिल्मों में राजपाल को अक्सर फिजिकल कॉमेडी के दौरान मार-पिटाई झेलनी पड़ी है। इसके बाद उन्होंने मजाक में राजपाल से पूछा कि क्या पिटना ही उनका 'लकी चार्म' बन गया है?

राजपाल यादव ने किसे बताया अपना लकी चार्म? रोहित ने पूछा, 'राजपाल सर, आपकी 'भागम भाग', 'खट्टा मीठा', 'भूल भुलैया' और भी कई फिल्मों में एक चीज कॉमन रही है, आपकी पिटाई। क्या पिटाई आपका लकी चार्म है?' रोहित की बात से सहमत होते हुए, राजपाल ने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'हां, जिस फिल्म में मेरी पिटाई होती है, वह फिल्म हिट हो जाती है।' उनके इस अप्रत्याशित जवाब ने सभी को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया, और दर्शक खुशी में तालियां बजाने लगे।

इन फिल्मों में काम कर चुके हैं राजपाल बता दें कि राजपाल यादव ने कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया है। ये बात बहुत ही प्रचलित है कि फिल्मों में अक्सर उनकी पिटाई होती है। साल 2006 की फिल्म 'भागम भाग' में, उनका किरदार 'गुलु', अक्षय कुमार और गोविंदा के साथ कई मजेदार स्थितियों में फंस जाता है। साल 2007 की फिल्म 'भूल भुलैया' में, 'छोटे पंडित' के रूप में उनका अभिनय काफी यादगार रहा।