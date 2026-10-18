प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म में बाघ शिकारी बनेंगे Akshay Kumar, कॉमेडी मूवी से फिर धमाल मचाने को तैयार 'खिलाड़ी'?
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) 1970 के दशक की एक कॉमेडी फिल्म के लिए प्रियदर्शन के साथ फिर से काम करने जा रहे हैं।
HighLights
प्रियदर्शन और अक्षय कुमार फिर ला रहे कॉमेडी फिल्म
टाइगर हंटर के किरदार में नजर आएंगे अक्षय
99वीं फिल्म बनाने जा रहे प्रियदर्शन
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडी टाइमिंग में अभिनेता अक्षय कुमार का एक अलग ही मुकाम है। वहीं अगर उनकी फिल्म प्रियदर्शन के साथ हो तो बात ही अलग है। निर्देशक-एक्टर की इस जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। उनकी पिछली रिलीज भूत बंगला और हैवान थी। अब उन्होंने एक और कॉमेडी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है।
प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म में काम करेंगे अक्षय
अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक नए कॉमेडी प्रोजेक्ट के लिए अनुभवी फिल्म निर्माता प्रियदर्शन के साथ काम करने जा रहे हैं। यह निर्देशक की 99वीं फीचर फिल्म होगी। रमेश तौरानी द्वारा निर्मित इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट के साथ, अभिनेता और निर्देशक की यह सफल जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है।
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फिल्म में अक्षय बनेंगे टाइगर हंटर
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म में वे 1970 के दशक की पृष्ठभूमि में एक अनोखे बाघ शिकारी का किरदार निभाएंगे। प्रोजेक्ट की शूटिंग नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तीन महीने तक चलने वाली शूटिंग राजस्थान के वन्यजीव इलाकों और मुंबई के एक सेट पर होगी। इसके अलावा, प्रोडक्शन टीम भोपाल में भी शूटिंग के लिए लोकेशन तलाश रही है।
फिल्म की कास्ट
फिल्म की कास्ट में एक्टर अन्नू कपूर और राजपाल यादव (Rajpal Yadav) शामिल हैं, जबकि लीड एक्ट्रेस की तलाश अभी जारी है। फिल्म की स्क्रिप्ट प्रियदर्शन और रोहन शंकर ने मिलकर लिखी है, जो इससे पहले 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) में भी साथ काम कर चुके हैं।
अक्षय और प्रियदर्शन ने हाल ही में साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'हैवान' (2026) में साथ काम किया था, जिसमें अभिनेता सैफ अली खान भी थे। प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार के साथ हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (2026) का भी निर्देशन किया है। 'भूत बंगला' में परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी भी नजर आए थे।
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