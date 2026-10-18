प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म में बाघ शिकारी बनेंगे Akshay Kumar, कॉमेडी मूवी से फिर धमाल मचाने को तैयार 'खिलाड़ी'?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडी टाइमिंग में अभिनेता अक्षय कुमार का एक अलग ही मुकाम है। वहीं अगर उनकी फिल्म प्रियदर्शन के साथ हो तो बात ही अलग है। निर्देशक-एक्टर की इस जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। उनकी पिछली रिलीज भूत बंगला और हैवान थी। अब उन्होंने एक और कॉमेडी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है।

प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म में काम करेंगे अक्षय अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक नए कॉमेडी प्रोजेक्ट के लिए अनुभवी फिल्म निर्माता प्रियदर्शन के साथ काम करने जा रहे हैं। यह निर्देशक की 99वीं फीचर फिल्म होगी। रमेश तौरानी द्वारा निर्मित इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट के साथ, अभिनेता और निर्देशक की यह सफल जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है।

फिल्म की कास्ट फिल्म की कास्ट में एक्टर अन्नू कपूर और राजपाल यादव (Rajpal Yadav) शामिल हैं, जबकि लीड एक्ट्रेस की तलाश अभी जारी है। फिल्म की स्क्रिप्ट प्रियदर्शन और रोहन शंकर ने मिलकर लिखी है, जो इससे पहले 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) में भी साथ काम कर चुके हैं।