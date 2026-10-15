प्रियदर्शन ने रिजेक्ट किया था 'भागम भाग 2' की मेकिंग का ऑफर, इस वजह से नहीं बनाना चाहते सीक्वल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 20 साल पहले हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म भागम भाग को रिलीज किया गया था, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई। निर्देशक प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनने वाली भागम भाग को अपनी मजेदार कहानी की वजह से काफी पसंद किया गया।

लंबे समय से फिल्म भागम भाग का सीक्वल चर्चा में बना हुआ है। लेकिन इस बार प्रियदर्शन इसका डायेरक्शन नहीं कर रहें। हाल ही में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वह क्यों भागम भाग 2 (Bhagam Bhag 2) को डायरेक्ट नहीं करना चाहते।

क्यों नहीं बनाना चाहते भागम भाग का सीक्वल? हिंदी सिनेमा में इन दिनों खूब सीक्वल और फ्रेंचाइजी फिल्में बन रही हैं। इस क्रम में फिल्मकार प्रियदर्शन के ही निर्देशन में बनी हेरा फेरी, भागम भाग और मालामाल वीकली फिल्म फ्रेंचाइजी की अगली फिल्में बन रही हैं। वहीं भूल भुलैया और हंगामा फिल्मों की फ्रेंचाइजी पहले ही आगे बढ़ाई जा चुकी है।

जब तक आपके पास बहुत बेहतर कहानी न हो, आपको यह नहीं करना चाहिए। लोग हमेशा सीक्वल तब बनाते हैं, जब पहली वाली फिल्म सच में अच्छी चली हो। इसलिए अगर आप फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को और बेहतर नहीं बनाते हैं, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। इस तरह से प्रियदर्शन ने भागम भाग के सीक्वल की मेकिंग पर अपनी राय रखी है।