पर्दे पर नहीं लौटेंगे राजू-बाबूराव और घनश्याम? Hera Pheri 3 छोड़ने के बाद प्रियदर्शन ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हेरा फेरी 3 (Hera Pheri 3) उन सीक्वल्स में शुमार है जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मगर लगता है कि यह फिल्म सिर्फ इंतजार में ही सिमट जाएगी। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी का निर्देशन कर चुके डायरेक्टर प्रियदर्शन (Priyadarshan) ने एक ऐसा अपडेट दिया है जो शायद फैंस को उदास कर दे।

दरअसल, हेरा फेरी 3 को लेकर काफी सस्पेंस है। प्रियदर्शन का कहना है कि शायद यह फिल्म कभी बड़े पर्दे पर आएगी ही नहीं। उनका कहना है कि फिल्म से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं।

नहीं बन पाएगी हेरा फेरी 3? हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में प्रियदर्शन ने कहा कि यह फिल्म शायद नहीं बन पाएगी। जब उनसे फिल्म छोड़ने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "इसमें कई और उलझनें हैं, बहुत सारी उलझनें। इस बारे में बात करने के लिए मुझे कई पन्ने लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यह कभी बन पाएगा।" हालांकि, उन्होंने फिल्म से जुड़े मुद्दों के बारे में नहीं बताया है।