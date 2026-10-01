Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'फर्स्ट क्रश' की याद दिलाता है Arijit Singh का ये गाना, YouTube पर छा गया 'पहला प्यार दूसरी बार' का सॉन्ग

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Thu, 01 Oct 2026 06:35 PM (IST)

लव रंजन की फिल्म पहला प्यार दूसरी बार (Pehla Pyaar Doosri Baar) का गाना रिलीज हो गया है। इस गाने को अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने अपनी आवाज दी।

अरिजीत सिंह का गाना हुआ रिलीज। फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

अरिजीत सिंह का गाना हुआ रिलीज। फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

HighLights

  1. पहला प्यार दूसरी बार का गाना हुआ आउट

  2. अरिजीत सिंह ने गाया है फ्रेंडशिप एंथम

  3. स्कूल के दिनों की याद दिलाता है गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लव रंजन की आगामी फिल्म पहला प्यार दूसरी बार (Pehla Pyaar Doosri Baar) एक हल्की-फुल्की रोम-कॉम ड्रामा है जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। रिलीज से पहले फिल्म का सूदिंग गाना रिलीज किया गया है जिसे अरिजीत सिंह ने आवाज दी है।

'तेरा यार हूं मैं' के बाद अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने लव रंजन की फिल्म के लिए फिर से गाना गाया है। इस बार भी गाने में फ्रेंडशिप को दिखाया गया है। गाने का टाइटल है 'पुराने दिन' (Purane Din)।

पहला बार दूसरी बार का गाना आउट

लव रंजन की फिल्म 'सोनू की टीटू की स्वीटी' में 'तेरा यार हूं मैं' गाना सुपरहिट हुआ था। यह कल्ट सॉन्ग फ्रेंडशिप एंथम बन गया है। अब वह फिर से रोचक कोहली और कुमार के साथ फ्रेंडशिप एंथम लेकर आए है। 1 अक्टूबर को मेकर्स ने 'पहला प्यार दूसरी बार' से गाना जारी किया है।

pehla pyaar doosri baar

फ्रेंडशिप पर बना है गाना

'पुराने दिन' गाना स्कूल के दिनों, पहले क्रश, दोस्ती और उन छोटे-छोटे पलों की याद दिलाता है। इस गीत को बड़ी खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत और भी खूबसूरत बन गया है। उनकी आवाज वाकई दिल छूती है। आवाज के अलावा गाने का संगीत और गीत के बोल भी प्यारे हैं।

यूट्यूब पर छा गया अरिजीत का गाना

संगीत का जिम्मा रोचक कोहली ने संभाला है, वहीं गीत के बोल कुमार के कलम से सजे हैं। जैसे ही मेकर्स ने यह गाना जारी किया, यूट्यूब पर छा गया। इस गाने को चंद घंटों में ही 20 लाख से ज्यादा लोगों ने सुन लिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस गाने को लूप पर सुन रहे हैं। यह इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

 

कब रिलीज होगी फिल्म?

'पहला प्यार दूसरी बार' का निर्माण लव रंजन ने किया है। यह फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुज सैनी के निर्देशन में बनी रोम-कॉम ड्रामा में तुषार छिब्बर, सरगुन कौर लूथरा, कुणाल वैद, साक्षी वैद्या, स्पर्श वालिया और अलीशा चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में हैं।

यह भी पढ़ें- 'मौन व्रत' के बाद Lata Mangeshkar ने गाया था 'दिल जलाने वाला' आइकॉनिक गाना, 64 साल से अमर है गीत

यह भी पढ़ें- गली-मोहल्लों में खूब सुनाई देता था Mohammed Rafi का ये कल्ट गाना, आशा भोसले संग मिलकर छेड़े थे सुर