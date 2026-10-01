'फर्स्ट क्रश' की याद दिलाता है Arijit Singh का ये गाना, YouTube पर छा गया 'पहला प्यार दूसरी बार' का सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लव रंजन की आगामी फिल्म पहला प्यार दूसरी बार (Pehla Pyaar Doosri Baar) एक हल्की-फुल्की रोम-कॉम ड्रामा है जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। रिलीज से पहले फिल्म का सूदिंग गाना रिलीज किया गया है जिसे अरिजीत सिंह ने आवाज दी है।

पहला बार दूसरी बार का गाना आउट लव रंजन की फिल्म 'सोनू की टीटू की स्वीटी' में 'तेरा यार हूं मैं' गाना सुपरहिट हुआ था। यह कल्ट सॉन्ग फ्रेंडशिप एंथम बन गया है। अब वह फिर से रोचक कोहली और कुमार के साथ फ्रेंडशिप एंथम लेकर आए है। 1 अक्टूबर को मेकर्स ने 'पहला प्यार दूसरी बार' से गाना जारी किया है।

फ्रेंडशिप पर बना है गाना 'पुराने दिन' गाना स्कूल के दिनों, पहले क्रश, दोस्ती और उन छोटे-छोटे पलों की याद दिलाता है। इस गीत को बड़ी खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत और भी खूबसूरत बन गया है। उनकी आवाज वाकई दिल छूती है। आवाज के अलावा गाने का संगीत और गीत के बोल भी प्यारे हैं।

यूट्यूब पर छा गया अरिजीत का गाना संगीत का जिम्मा रोचक कोहली ने संभाला है, वहीं गीत के बोल कुमार के कलम से सजे हैं। जैसे ही मेकर्स ने यह गाना जारी किया, यूट्यूब पर छा गया। इस गाने को चंद घंटों में ही 20 लाख से ज्यादा लोगों ने सुन लिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस गाने को लूप पर सुन रहे हैं। यह इंटरनेट पर वायरल हो गया है।