कौन हैं 'दक्षिण की लता मंगेशकर'? बिना भाषा जाने गाए कई सुपरहिट गाने, 12 भाषाओं में दिए 40 हजार गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय संगीत जगत में जब भी सुरीली आवाज और अमर गीतों की बात होती है, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद आती है। लेकिन लता मंगेशकर की एक सहेली हैं जिन्हें संगीत में महारत हासिल थी। वे दक्षिण भारतीय सिनेमा की 'मेलोडी क्वीन' के नाम से जानी जाती हैं।

कौन हैं दक्षिण की लता मंगेशकर? संगीत जगत में पी. सुशीला (Pulapaka Susheela) का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आज 13 नवंबर को पी. सुशीला का जन्मदिन है। अपनी खनकती और मधुर आवाज से दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाली पी. सुशीला को 'दक्षिण की लता मंगेशकर' भी कहा जाता है।

लता मंगेशकर से रही पक्की दोस्ती पी. सुशीला और लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के बीच न केवल संगीत का गहरा नाता था, बल्कि दोनों के बीच बेहद पक्की दोस्ती भी थी। सुशीला हमेशा लता दीदी को अपनी बड़ी बहन और आदर्श मानती थीं। करियर की शुरुआत में, 1951 में जब पी. सुशीला ने अपना पहला ऑडिशन दिया था, तो उन्होंने लता मंगेशकर का ही मशहूर गाना 'मोहे भूल गए सांवरिया' गाया था।

लता मंगेशकर भी सुशीला की गायकी की जबरदस्त फैन थीं। कहा जाता है कि लता दीदी ने सुशीला के गाए तमिल गीतों का एक स्पेशल कलेक्शन अपने पास मुंबई में रखा था और वे अक्सर उनकी गायकी की तारीफ किया करती थीं।

भाषा ना आने के बावजूद गाए हजारों गाने बिना भाषा का ज्ञान हुए भी उच्चारण में महारत रखने वाली पी. सुशीला की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि संगीत और सुरों के प्रति उनके समर्पण के आगे भाषा कभी बाधा नहीं बनी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में जन्मीं सुशीला ने अपनी मातृभाषा तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, तुलु और पंजाबी जैसी 12 से अधिक भाषाओं में गीत गाए।