पहले ठुकराया, अब Hanuman Ansh को मिली 100 करोड़ की OTT डील? फिल्म की प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कम बजट, नॉन-स्टारर और डेब्यूटेंट डायरेक्टर की फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने भारतीय सिनेमा में अपनी सफलता से इतिहास रच दिया। जिस फिल्म को शुरुआती दो हफ्तों में फ्लॉप माना जा रहा था, रिलीज से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसे खरीद तक नहीं रहे थे, आज वह बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है।

फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी (Hanuman Ansh Director Vishal Chaturvedi) ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि रिलीज से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हनुमान अंश को ठुकरा दिया था। जब फिल्म सफल हुई तो ऐसी चर्चा होने लगी कि इसे 100 करोड़ रुपये की ओटीटी डील मिली है।

100 करोड़ में हुई हनुमान अंश की ओटीटी डील? हनुमान अंश को 100 करोड़ रुपये की ओटीटी डील मिलने की खबरों पर फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना (Hanuman Ansh Producer Ragini Sona) ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। एनडीटीवी के साथ बातचीत में रागिनी ने कहा, "ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सब अफवाहें हैं। प्लीज इस पर ध्यान न दें।"

रागिनी सोना ने आगे कहा, "आज जरूरी बात यह है कि कितने लोग फिल्म देख रहे हैं। हमें क्या ऑफर मिल रहा है या प्लेटफॉर्म क्या ऑफर दे रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि आप लोग फिल्म को थिएटर में देखें, उसकी तारीफ करें और उसे पसंद करें।"

फिल्म की सफलता को बताया चमत्कार रागिनी सोना ने हनुमान अंश की सफलता को नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) का चमत्कार बताया है। उन्होंने कहा, "दर्शक ही प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है और ना देखा है। ये नीम करोली बाबा का ही चमत्कार है।"