'बजरंग बली' की कृपा से 36वें दिन Hanuman Ansh पर हुई खूब धनवर्षा, दुनियाभर में 'बाबा' की फिल्म की डबल सेंचुरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी की जुबान पर इस वक्त बस हनुमान अंश (Hanuman Ansh) का नाम है। नीम करौली बाबा की जिंदगी पर बेस्ड फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहरा रही है। शुक्रवार को भी दुनियाभर में बजरंग बली की कृपा से फिल्म उस जादुई आंकड़ें को बॉक्स ऑफिस पर छूने में सफल रही है, जिसका इंतजार सभी को था।

दुनियाभर में 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई हनुमान अंश हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचा रही है और खास तौर पर जिस पल का हर किसी को इंतजार था वह आ चुका है। सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ का कलेक्शन 36वें दिन पर कर दिया है। दुनियाभर में मूवी की कमाई 205.15 करोड़ तक पहुंच गई है।

बीते दिन ओवरसीज मार्केट में रिलीज की गई हनुमान अंश हनुमान अंश की लोकप्रियता और नीम करौली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म के प्रति विश्वभर में लोगों के प्यार को देखते हुए बीते दिन शोभिनव सत्या स्टारर फिल्म को होम्बले फिल्म प्रोडक्शन ने ओवरसीज मार्केट में रिलीज किया है। यह फिल्म नॉर्थ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रिलीज की गई। फिलहाल फिल्म ने सिर्फ ओवरसीज मार्केट में कितनी कमाई की है, उसके आंकड़ें अभी तक सामने नहीं आए हैं।