10 साल बाद मराठी सिनेमा में लौटीं Priyanka Chopra, 'वेंटिलेटर 2' का किया एलान; कब रिलीज होगी फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा ने मराठी फिल्म वेंटिलेटर के साथ अपने प्रोडक्शन करियर की शुरुआत की थी। उनकी ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी अब वे इसका सीक्वल लेकर आ रही हैं।

प्रियंका ने की 'वेंटिलेटर 2' की घोषणा

अभिनेत्री ने 'वेंटिलेटर 2' (Ventilator 2) की घोषणा की है, जो 2016 की मराठी फिल्म 'वेंटिलेटर' का सीक्वल है। यह फिल्म उनके प्रोडक्शन हाउस, 'पर्पल पेबल पिक्चर्स' का पहला प्रोजेक्ट थी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब उनके प्रोडक्शन हाउस को 10 साल पूरे हो गए हैं और इसके साथ ही वे एक ऐसे प्रोजेक्ट से फिर जुड़ गई हैं, जो उनके सफर में एक खास जगह रखता है।

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने शेयर की डिटेल प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने 'पर्पल पेबल पिक्चर्स' की शुरुआत की थी, तो उनकी क्या उम्मीदें थीं। उन्होंने बताया कि वह चाहती थीं कि उनका बैनर ऐसी कहानियों को सपोर्ट करे जिनमें कोई सार्थक बात हो, और 'वेंटिलेटर' उन प्रोजेक्ट्स में से एक था जिसने उनकी टीम का खास ध्यान खींचा।

अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने लिखा, '10 साल पहले, पर्पल पेबल पिक्चर्स के साथ मैंने तय किया था कि मैं ऐसी कहानियां सुनाना चाहती हूं जिनका कोई अर्थ हो। हमारी कंपनी के लिए 'वेंटिलेटर' ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण कहानियों में से एक थी। एक दशक बाद, हम इसे फिर से लेकर आ रहे हैं, और इस बार इसमें और भी बहुत कुछ है...'।

कब रिलीज होगी 'वेंटिलेटर 2' ? 2016 की इस फिल्म का निर्देशन करने वाले राजेश मापुस्कर ही इसके सीक्वल का निर्देशन करेंगे। प्रियंका, डॉ. मधु चोपड़ा और मापुस्कर, 'पर्पल पेबल पिक्चर्स' और 'मैजिज पिक्चर्स' के बैनर तले 'वेंटिलेटर 2' को प्रोड्यूस करेंगे। यह फिल्म 2027 में रिलीज होने वाली है, हालाँकि मेकर्स ने अभी तक इसकी कास्ट की घोषणा नहीं की है और न ही कहानी या शूटिंग शेड्यूल के बारे में कोई जानकारी दी है।



'वेंटिलेटर' के बारे में गणेश चतुर्थी के दौरान सेट की गई 'वेंटिलेटर' फिल्म कामरकर परिवार की कहानी है, जो अपने बुजुर्ग रिश्तेदार गजानन के वेंटिलेटर पर चले जाने के बाद अस्पताल में इकट्ठा होते हैं। उनकी हालत ने सभी को एक साथ ला दिया, लेकिन अस्पताल में बिताए गए समय के दौरान परिवार के बिगड़े रिश्ते, पुराने मतभेद और ऐसे मुद्दे भी सामने आए जो कभी सुलझ नहीं पाए थे।

फिल्म में एक मुश्किल स्थिति से गुजरते हुए भी परिवार के आपसी व्यवहार में हास्य देखने को मिला। इसमें आशुतोष गोवारीकर, जितेंद्र जोशी, सुभा आर्य, विजू खोटे, सतीश आलेकर और अच्युत पोतदार ने काम किया, जबकि प्रियंका चोपड़ा जोनास ने इसमें एक विशेष भूमिका (स्पेशल अपीयरेंस) निभाई।