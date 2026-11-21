एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता प्रेम नाथ के बेटे प्रेम किशन ने हाल ही में बताया कि कैसे चीन में मानसरोवर झील की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, उनके पिता को अमेरिकी जासूस होने के शक में हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि दिवंगत अभिनेता ने खुद को कैसे आजाद कराया।

प्रेम नाथ ने मानसरोवर पर बनाई थी डॉक्यूमेंट्री एक इंटरव्यू में किशन ने कहा, 'हीरो बनने के बाद वे (Prem Nath) बहुत धार्मिक हो गए थे। उन्होंने भारत के सभी धामों की यात्रा की। असल में, वे चीन में कैलाश-मानसरोवर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वे पैदल चलकर वहां तक गए थे। वे अपने साथ एक छोटी सी टीम ले गए थे और मानसरोवर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आज वहां जाना बहुत आसान है, लेकिन उस समय यह बहुत मुश्किल था'।

जब प्रेम नाथ को समझा गया अमेरिकी जासूस इसके बाद प्रेम नाथ के बेटे प्रेम किशन ने बताया कि कैसे चीन में मानसरोवर के पास उनके पिता को अमेरिकी जासूस होने के शक में हिरासत में ले लिया गया था।उन्होंने बताया, 'एक बार हमें चीन के एक मंत्री ने आमंत्रित किया था। वे मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। उन्होंने पिताजी से कहा था कि अगर वे कभी चीन आएं, तो उनके मेहमान बनें। इसलिए, जब वे वहां गए और उन्हें बंधक बना लिया गया, तो उन्होंने मंत्री को एक टेलेक्स भेजा। इसमें लिखा था कि मैं भारत में एक अभिनेता हूं, और मुझे नहीं पता था कि आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं।

उन्होंने उन्हें इसलिए बंधक बना लिया था क्योंकि उन्हें लगा कि वे अमेरिका के जासूस हैं। तब उन्होंने एक टेलेक्स भेजकर स्पष्ट किया कि वे कोई जासूस नहीं, बल्कि सिर्फ एक अभिनेता हैं'। कैसे हुए हिरासत से रिहा? 2017 में दिए एक इंटरव्यू में, प्रेम नाथ के छोटे बेटे कैलाश नाथ ने अपने नाम के पीछे की कहानी बताई और अपने पिता की आध्यात्मिक यात्रा को याद किया। जब प्रेम नाथ बन गए धार्मिक उन्होंने बताया, 'पापा धर्म की ओर झुक गए थे। उन 14 सालों में वे चार धाम गए। उन्होंने हिमालय की यात्रा की। 1957 में, उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। वे 1958 में वापस लौटे, जब मेरा जन्म हुआ था। इसलिए मेरा नाम कैलाश रखा गया। उस दौरान उन्होंने तीन किताबें लिखीं - 'टियर्स ऑफ द हार्ट', 'दिल के आंसू' और 'श्रद्धांजलि'। लोग कहते थे कि वे साधु बन गए हैं। लेकिन उनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। वे कहते थे, 'मेरा नाम प्रेमनाथ है। मैं तो बस प्रेम बांटने आया हूं'।

फ्लॉप फिल्म से करियर में आई रुकावट 1940 के दशक के आखिर और 1950 के दशक की शुरुआत में 'बरसात' (1949) और 'आन' (1952) जैसी कई हिट फिल्में देने के बाद, 1950 के दशक के मध्य में प्रेम नाथ के करियर में रुकावट आ गई। ऐसा तब हुआ जब उनके अपने बैनर 'पीएन फिल्म्स' (जिसे उन्होंने अपनी पत्नी और अभिनेत्री बीना राय के साथ शुरू किया था) के तहत बनी फिल्में बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर फ्लॉप हो गईं।