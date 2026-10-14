वो गुजराती सिंगर, Asha Bhosle संग चमकी किस्मत; Nana Patekar के लिए गाया भक्ति गीत, अब इंडस्ट्री से हैं गायब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वो गायक जिन्होंने सिनेमा को अपनी सुरीलों गानों से सजाया, खासकर भक्ति गीतों को अमर बना दिया। यह गायक हैं प्रफुल दवे (Praful Dave)। भक्ति गीतों को आवाज देने वाले गायक प्रफुल दवे ने 70s के दौर में अपना करियर शुरू किया था और कई गीत गाए।

प्रफुल दवे के बारे में शायद ही आपको मालूम हो कि वह कभी डॉक्टर हुआ करते थे। जी हां, प्रफुल ने मेडिकल फील्ड में सफलता हासिल कर ली थी, इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ अपने दिल की सुनी और गायिकी की दुनिया में कदम रखा।

आशा भोसले संग गाया था पहला गाना दिलचस्प बात यह है कि प्रफुल दवे का पहला ही गाना हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) के साथ आया था। एक बार खुद प्रफुल दवे ने ईटाइम्स के साथ बातचीत में इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था, "मैं 'मनियारो' गाना रिकॉर्ड करने गया था। म्यूजिक डायरेक्टर को मेरी आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे आशा भोंसले के साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा।"

View this post on Instagram A post shared by Praful Dave (@prafulldave) बॉलीवुड में हिट था भक्ति गीत आशा भोसले के साथ पहला गाना 'मारू वनरावन छे रुडु' इतना बड़ा हिट हो गया कि इसे राज्य सरकार का अवॉर्ड और पीपल्स चॉइस अवॉर्ड भी मिला। अपने लोकगीतों के लिए मशहूर प्रफुल दवे ने बॉलीवुड को भी भक्ति गीत दिया है। 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर (Krantiveer) के लिए गाना गया था। इस फिल्म में उनका भक्ति गीत 'मां अंबे जय जगदंबे' (Jai Ambe Jagadambe Maa) है। इस गाने को गुजराती थीम पर बनाया गया था। इस भक्ति गीत में नाना पाटेकर और डिंपल कपाड़िया गरबा और डांडिया करते हुए नजर आए थे। प्रफुल की एनर्जेटिक आवाज ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया था।