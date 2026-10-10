पहले प्यार की याद दिला देगा Darshan Raval का ये गाना, यूट्यूब पर छाया Pehla Pyaar Doosri Baar का नया लव सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली 'लव रंजन' की फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' का नया गाना 'जाने किस मोड़ पे' रिलीज कर दिया गया है। गाने को दर्शन रावल ने अपनी आवाज से सजाया है, जबकि गुरप्रीत सैनी ने इसके बोल लिखे हैं।

पहला प्यार और दोस्ती की झलक दिखाता है गाना गाना तीन दोस्तों के सफर को लिए हुए हैं। गाने में उन्हें अपने स्कूल रीयूनियन में जाते हुए देख सकते हैं, हालांकि उनकी इस ट्रिप के पीछे एक बड़ी वजह है और वो है अपने पहले क्रश से फिर से देखने और उससे मिलने की उम्मीद। यह उनके सफर में अचानक आने वाले बदलाव को दिखाता है और यह भी की किस तरह से वह नहीं जानते कि आने वाला समय के साथ अगला मोड़ उनके लिए क्या लेकर आ रहा है?

गाने के बारे में बात करते हुए दर्शन रावल (Darshan Raval) ने कहा है, 'जाने किस मोड़ पे' (Jaane Kis Mod Pe) में इंतजार और उम्मीद का खूबसूरत एहसास है। मुझे इस गाने की ये यूथफुल और याद आने वाले इमोशन बहुत पसंद आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सुनने वालों को उनकी अपनी कुछ यादों में वापस ले जाएगा।

यह उस जगह और उस इंसान के पास वापस जाने की बात है, जो कभी आपकी जिंदगी का बेहद जरूरी हिस्सा था, और ये सोचने की भी है कि उन्हें दोबारा देखकर किस तरह की फीलिंग महसूस होगी'। गाना टी - सीरीज म्यूजिक पर उपलब्ध है।