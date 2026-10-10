'A-Z सब मिलेगा...' Salman Khan ने लॉन्च किया अपना यूट्यूब चैनल, पहले वीडियो में 'भाईजान' ने किसकी लगाई क्लास?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों और टीवी शो से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले सुपरस्टार सलमान खान अब अपनी एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। वे अपना यूट्यूब चैनल खोलने जा रहे हैं। एक्टर ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर को यह पेज लॉन्च किया और लगभग एक घंटे में ही इसके 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए।

क्या होगा सलमान खान के यूट्यूब चैनल पर? सलमान खान (Salman Khan) ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने एक छोटा वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे पेज के पीछे के आइडिया को बताने से पहले एल्फाबेट सुना रहे हैं। उनके मैसेज से संकेत मिला कि चैनल सिर्फ एक तरह के कंटेंट तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि उसमें उनकी लाइफ के अलग-अलग पहलू देखने को मिलेंगे।

इसका बायो छोटा और सरल है। इसमें लिखा है, 'फिल्म एक्टर। आर्टिस्ट। पेंटर। समाजसेवी। यह मेरा ऑफिशियल चैनल है'। घोषणा के समय, पेज पर 10 शॉर्ट्स थे। शुरुआती अपलोड लंबे वीडियो के बजाय छोटे और हल्के-फुल्के हैं, जिससे फैन्स को अंदाजा हो जाता है कि वे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

भाईजान शेयर करेंगे पर्सनल लाइफ के अपडेट सलमान खान ने अभी तक कंटेंट का कोई शेड्यूल शेयर नहीं किया है। फिर भी, फैन्स यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या आएगा। चैनल पर पर्सनल अपडेट, शूट की झलकियां, प्रमोशनल मटीरियल और ऐसा अन्य कंटेंट हो सकता है जो आमतौर पर उनकी फिल्म रिलीज या टीवी अपीयरेंस में नहीं दिखता। यह उन्हें एक सीधा वीडियो प्लेटफॉर्म भी देता है, ऐसे समय में जब कई एक्टर रेगुलर प्रमोशन से हटकर कंटेंट के लिए अपने चैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इन स्टार्स ने भी खोला है यूट्यूब चैनल सलमान खान वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले पहले फिल्म स्टार नहीं हैं। आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडीज, वरुण धवन, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, अर्चना पूरन सिंह और फराह खान व्लॉग, ट्रैवल क्लिप, फिटनेस वीडियो, कुकिंग कंटेंट और बिहाइंड-द-सीनु फुटेज पोस्ट करते हैं।