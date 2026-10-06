पंकज उधास की वो गजल, जिसने Suniel Shetty को बनाया स्टार; घर-घर बजता था पुराना गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बतौर गायक पंकज उधास (Pankaj Udhas) हिंदी सिनेमा जगत के कई शानदार नगमें गाए थे। बेशक आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा गाए गानों को श्रोतागण खूब सुनना पसंद करते हैं। आज हम आपको पंकज उधास की उस गजल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अभिनेता सुनील शेट्टी को बॉलीवुड का स्टार बना दिया था।

पिछले 32 सालों से पंकज उधास का वह गाना हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में शुमार है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है। पंकज उधास का कल्ट गीत सुनील शेट्टी ने बतौर एक्शन हीरो हिंदी सिनेमा में एंट्री मारी थी। लेकिन पंकज उधास के एक गाने ने उनका नाम 90 के दशक के रोमांटिक हीरो के लिस्ट में शामिल कर दिया था। जिस सॉन्ग की इस लेख में बात की जा रही है, उसका नाम है- ना कजरे की धार... (Naa Kajre Ki Dhar) सुनील शेट्टी की फिल्म मोहरा से नाता रखने वाला ये प्यार भरा गीत हर किसी का फेवरेट माना जाता है।

मोहरा (Mohra) के गीत ना कजरे की धार... की मेकिंग की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल इस गाने को सुनील शेट्टी की जन्म से पहले 60 के दशक में तैयार कर लिया गया था। संगीतकार कल्याणी जी और आनंद जी ने मुख्यरूप से इसकी धुनों को तैयार किया, जिसे बाद में म्यूजिशियन वीजू शाह ने फाइनल टच दिया।