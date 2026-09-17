कटरीना कैफ हुईं बॉडी शेमिंग का शिकार, पाकिस्तानी एक्टर का फूटा गुस्सा; करारा जवाब देकर बंद की ट्रोलर्स की बोलती

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) बीते दिनों जब पति विक्की कौशल के साथ अंबानी परिवार के गणेशोत्सव में शामिल होने पहुंची थीं, तो अभिनेत्री के बढ़े हुए वजन की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने बॉडी शेम किया। जिसके बाद कटरीना के फैंस का तो गुस्सा फूटा ही, लेकिन इसी के साथ एक्ट्रेस के को-स्टार और पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने भी उन्हें ट्रोल करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई।

'पहले अपने आप में झांक लो'- अली जफर न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक, अली जफर ने कटरीना के पहले लुक और पोस्ट प्रेग्नेंसी लुक को लेकर लगातार हो रही ट्रोलिंग पर जवाब देते हुए कहा, "सबसे पहले हम सबको खुद के अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। खासतौर पर एक पुरुष के तोर पर जब मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, तब तो मुझे खुद को पहले जरूर देखना चाहिए और गलती को सुधारना चाहिए। हम सब अपनी जिंदगी में गलती करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को पहचाने और उनपर काम करें।"

अली जफर ने आगे कहा, "अगर मैं मैन टू मैन बात करुं तो हम यह सोचने लगते हैं कि ये हमारा अधिकार है और महिलाओं को देखने का नजरिया,उनके शरीर, उनकी सोच और उनके रहने के अंदाज पर हम टिप्पणी करते हैं। जो स्टेंडर्ड हमने सेट किए हैं अगर वह उस पर खरी नहीं उतरती तो हम तुरंत उसे नीचा दिखाने लगते हैं।"

'हर इंसान का अपना स्ट्रगल है' कटरीना कैफ को डिफेंड करते हुए अली जफर ने आगे कहा, "ये बहुत ही गलत बात है, चीजों को देखने का यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। हर इंसान का अपना संघर्ष है, हमें नहीं पता कोई किस चीज से डील कर रहा है। तो हमें थोड़ी दयालुता और समझ अपने अंदर लानी चाहिए। अगर ऑप पुराने दौर में जाएंगे तो समझ पाएंगे कि पहले महिलाओं के शरीर को लेकर अलग धारणांए थीं। फिर एक समय वो आया जहां औरतों से ये उम्मीद की जाने लगी कि वह जीरो फिगर बनाए और पुरुष सिक्स पैक्स एब्स, जो रियलिस्टिक नहीं है।"