'डांस में जीरो...', जब Katrina Kaif की सेट पर हुई बेइज्जती, फराह खान बोलीं- 'हाय बेचारी'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपने डांस के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने कमली, चिकनी चमेली, काला चश्मा समेत कई आइकॉनिक आइटम नंबर्स में डांस से लोगों के होश उड़ाए हैं।

मगर क्या आपको पता है कि करियर के शुरुआती दौर में कटरीना कैफ को अपने डांस के लिए सेट पर अपमानित किया गया था। उनसे कहा गया था कि वह डांस में जीरो हैं। उन्हें डांस नहीं करना चाहिए। कम पैसे में बना था कटरीना कैफ का गाना फेमस कोरियोग्राफर जोड़ी बोस्को और सीजर ने हाल ही में फराह खान के साथ एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी कोरियोग्राफी जर्नी के बारे में बात की। इस दौरान फराह ने बताया कि उनका सबसे सस्ता गाना 'शीला की जवानी' (Sheila Ki Jawani) था। इस गाने में सिर्फ कटरीना और 10 लड़के थे।