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बेताब से लेकर फितूर तक, कश्मीर की हसीन वादियों में शूट हुईं ये 8 फिल्में; दीवाली की छुट्टियों में घूमें ये जगह

By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
Published: Sat, 31 Oct 2026 09:21 AM (GMT+05:30)

दीवाली की छुट्टियों में अक्सर काम से फ्री होकर परिवार के साथ वेकेशन जाने का मन करता है। हम आपको ...और पढ़ें

कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर शूट हुईं ये 8 फिल्में/फोटो- इंस्टाग्राम

कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर शूट हुईं ये 8 फिल्में/फोटो- इंस्टाग्राम

HighLights

  1. कश्मीर की हसीन वादियों में फिल्माई गईं 8 बॉलीवुड फिल्में

  2. पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे खूबसूरत स्थानों पर हुई शूटिंग

  3. दीवाली की छुट्टियों में बॉलीवुड का पूरा फिल्मी अनुभव लें

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भारत की खूबसूरत जगहों को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय हिंदी सिनेमा को भी जाता है। खास तौर पर जब बात कश्मीर की कल-कल बहती नदियों और वहां की सुंदर पहाड़ियों की हो तो बॉलीवुड में 60-70 के दशक से लेकर अब तक वहां की कई खूबसूरत लोकेशन पर कई बड़ी फिल्में शूट हो चुकी हैं।

अब दीवाली आ रही है, ऐसे में हर कोई परिवार और दोस्तों संग छुट्टियां मनाने की सोच रहा ही होगा। अगर आप बहुत फिल्मी हैं और कश्मीर की वादियों में खूबसूरत बॉलीवुड वाले सीन फिल्माना चाहते हैं, तो उन 8 लोकेशन्स को अपनी ट्रेवल लिस्ट में जरूर शामिल कर लें, जहां असल में फिल्मों की शूटिंग हुई है।

बेताब- पहलगाम

सनी देओल और अमृता सिंह की डेब्यू फिल्म बेताब में भी कश्मीर की सुंदरता देखने को मिली है। साल 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग पहलगाम की हजल घाटी में हुई थी। हालांकि, जब बेताब रिलीज हुई और सुपरहिट हुई, तो मूवी को टूरिस्टों के लिए और अट्रेक्टिव बनाने के लिए घाटी का नाम बदलकर बेताब घाटी कर दिया गया।

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ये जवानी है दीवानी

रणबीर कपूर-दीपिका पादुकोण स्टारर 2013 में रिलीज हुई फिल्म ये जवानी है दीवानी जितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन फैंस की हमेशा फेवरेट रहेगी। वैसे तो बनी, अदिति और नैना के साथ हाइकिंग करने मनाली ट्रिप पर जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पहाड़ों और हाइकिंग के सीन्स की शूटिंग निर्देशक अयान मुखर्जी ने गुलमर्ग और कश्मीर के कोंग्डोरी में की है।

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बजरंगी भाईजान

बजरंगी भाईजान को सलमान खान के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म माना जाता है। उनकी इस फिल्म की शूटिंग का अधिकांश हिस्सा भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ही शूट हुआ है। कश्मीर में बजरंगी भाईजान की शूटिंग सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग और दूधपत्री में हुई है।

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हैदर

शाहिद कपूर और तब्बू स्टारर फिल्म हैदर की भी काफी हद तक शूटिंग जम्मू और कशमीर की वादियों के बीच की गई है। इस फिल्म में निर्देशक विशाल भारद्वाज ने वहां की डल झील, शिकारे, मीना बाजार दिखाया है। जिस घर में शाहिद ने शूटिंग की उसे अब हैदक प्वाइंट के नाम से जाना जाता है, जो अब एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया है।इसकी अधिकतर शूटिंग पहलगाम और सोनमर्ग में हुई थी।

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फितूर

कैटरीना कैफ और आदित्य राव कपूर स्टारर फिल्म फितूर बॉक्स ऑफिस पर भले ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हो, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में कश्मीर की खूबसूरती ने सबको अट्रेक्ट किया। इस मूवी का काफी हिस्सा डल लेक, पहलगाम, बेताब वैली, गुलमर्ग और मुगल गार्ड्न्स में हुआ।

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लैला-मजनू

कश्मीर में शूट हुई खूबसूरत फिल्मों में हम भला लैला मजनू को कैसे भूल जाए। इस पूरी फिल्म की शूटिंग कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में हुई। तृप्ति डिमरी के करियर की पहली फिल्म में खिलनमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर देखने को मिला।

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जब तक है जान

शाह रुख खान-अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म जब तक है जान की शूटिंग का भी काफी हिस्सा कश्मीर में ही फिल्माया गया है। मूवी के गाने जिया रे की शूटिंग मेकर्स ने पहलगाम की लिद्दर नदी और बेताब वैली में की थी।

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कश्मीर की कली

टाइटल से ही शायद फैंस को ये समझ आ जाता है कि मूवी की शूटिंग कहां हुई होगी। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म का अधिकांश हिस्सा पहलगाम सहित कई अलग-अलग जगहों पर शूट हुआ है। तारीफ करूं क्या उसकी गाने की वजह से पहलगाम के हरे भरे गार्डन और डल झील आज भी टूरिस्टों के फेवरेट हैं।

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