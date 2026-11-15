Ramayana में साई पल्लवी को योद्धा दिखाने के पीछे क्या है वजह? डायरेक्टर नितेश तिवारी ने दिया जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी की रामायणम् जब से रिलीज हुई है तब से इसके किरदारों को लेकर कई मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। खासकर साई पल्लवी के किरदार सीता मां के एक्शन सीक्वेंस को लेकर। कई लोगों को ये सीक्वेंस अच्छे लगे वहीं कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए कि सीता मां को कैसे इस अवतार में दिखाया गया?

अब इस पर खुद फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बात की है और बताया कि आखिर सीता मां के किरदार को एक्शन सीक्वेंस करते हुए क्यों दिखाया गया? नितेश तिवारी सीता के एक्शन सीक्वेंस पर कही ये बात निर्देशक नितेश तिवारी ने 'रामायणम्: राइज ऑफ अ लीजेंड' (Ramayana: Rise Of A Legend) में साई पल्लवी द्वारा निभाए गए सीता के एक योद्धा के रूप में किरदार चित्रण का बचाव किया है। उनके इस नजरिए को, जिसमें सीता को हथियार चलाते और एक्शन सीन में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है, दर्शकों की ओर से आलोचना और समर्थन दोनों मिले हैं।

सीता के किरदार ने क्यों किए एक्शन सीक्वेंस? दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस क्रिएटीव फैसले का विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह वाल्मीकि रामायण से अलग है। हालांकि, तिवारी का कहना है कि संस्कृत 'अद्भुत रामायण' और 15वीं सदी की ओड़िया 'बिलंका रामायण' जैसे ग्रंथों में सीता को एक सक्रिय योद्धा और ब्रह्मांडीय शक्ति के अवतार के रूप में दर्शाया गया है।

हाल ही में एक इंटरव्यू में तिवारी ने कहा कि सीता की कहानी केवल कठिनाइयों को सहने की उनकी क्षमता तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने बताया कि रामायण के कई वर्जन में इसके किरदारों को लेकर अलग-अलग नजरिए मिलते हैं; इनमें ऐसे किस्से भी शामिल हैं जिनमें सीता के पास अपार शक्ति थी।

निर्देशक ने कहा, 'ये कथाएं सीता की एक बिल्कुल अलग छवि पेश करती हैं, वे केवल सहनशीलता की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि एक सक्रिय योद्धा और ब्रह्मांडीय शक्ति का अवतार हैं'। सीता ने राक्षसों का किया था सामना तिवारी ने एक ऐसी घटना का भी जिक्र किया, जिसमें राम के असहाय हो जाने पर सीता एक रौद्र रूप धारण कर लेती हैं और एक राक्षस का सामना करती हैं। उन्होंने आगे कहा, 'इन वर्जन में, जब राम असहाय हो जाते हैं, तब सीता महाकाली का रौद्र रूप धारण करती हैं और हजार सिरों वाले राक्षस राजा, सहस्र रावण का वध कर देती हैं'।