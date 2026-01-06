खुद को Akshaye Khanna से कंपेयर कर रही हैं Neha Dhupia, बोलीं- मुझे घबराहट होती है जब...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सफलता की कहानियों के इस दौर में नेहा धूपिया की ईमानदारी सबसे अलग दिखती है। यह एक्ट्रेस, जिन्हें अभी नेटफ्लिक्स की सिंगल पापा और यूट्यूब की परफेक्ट फैमिली में अपनी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिल रही है, ने हाल ही में शोबिज में टिके रहने की इमोशनल कीमत के बारे में खुलकर बात की। प्रोफेशनल तौर पर ऊंचाइयों पर होने के बावजूद, नेहा ने माना कि बॉलीवुड की अनिश्चितता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।

एक एक्टर को होती है इस बात की चिंता बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए, नेहा ने स्टारडम का एक ऐसा पहलू शेयर किया जिस पर कम ही बात होती है - अगले कॉल का इंतजार करने की चिंता। उन्होंने कहा, 'जब मैं काम नहीं कर रही होती हूं तो मुझे चिंता होती है। इंडस्ट्री में 20 साल बाद भी, जब लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती हूं। मैंने तीन दिन पहले ऐसा किया था। क्या मेरे पास इसके कारण हैं? हां। क्या कोई सुन रहा है? मुझे नहीं पता। मैं इसे लेकर कोई दुख भरी कहानी नहीं बनाना चाहती क्योंकि मुझे फिल्मों का बिजनेस बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा।

यह भी पढ़ें- Perfect Family सीरीज के बाद थेरेपी लेने को मजबूर हुईं Neha Dhupia, बोलीं- 'कई बार जिंदगी में...' इंतजार करना है सबसे बुरा उन्होंने खाली समय के अकेलेपन के बारे में बताया और कहा, 'जब आपके आस-पास हर कोई काम कर रहा होता है और आप किनारे पर इंतजार करते हैं। आप जिंदगी को गुजरते हुए देखते हैं। मुझमें और एक नए एक्टर में बस यही फर्क है कि मुझे पता है कि इन चीजों से कैसे निपटना है, मैं कई बार परेशान हुई हूं।