खुद को Akshaye Khanna से कंपेयर कर रही हैं Neha Dhupia, बोलीं- मुझे घबराहट होती है जब...
बॉलीवुड एक्टर Neha Dhupia ने बताया कि वह बॉलीवुड के दबावों से कैसे निपटती हैं और क्यों अक्षय खन्ना का लो-की करियर पाथ उन्हें प्रेरित करता है। ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सफलता की कहानियों के इस दौर में नेहा धूपिया की ईमानदारी सबसे अलग दिखती है। यह एक्ट्रेस, जिन्हें अभी नेटफ्लिक्स की सिंगल पापा और यूट्यूब की परफेक्ट फैमिली में अपनी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिल रही है, ने हाल ही में शोबिज में टिके रहने की इमोशनल कीमत के बारे में खुलकर बात की। प्रोफेशनल तौर पर ऊंचाइयों पर होने के बावजूद, नेहा ने माना कि बॉलीवुड की अनिश्चितता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।
एक एक्टर को होती है इस बात की चिंता
बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए, नेहा ने स्टारडम का एक ऐसा पहलू शेयर किया जिस पर कम ही बात होती है - अगले कॉल का इंतजार करने की चिंता। उन्होंने कहा, 'जब मैं काम नहीं कर रही होती हूं तो मुझे चिंता होती है। इंडस्ट्री में 20 साल बाद भी, जब लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती हूं। मैंने तीन दिन पहले ऐसा किया था। क्या मेरे पास इसके कारण हैं? हां। क्या कोई सुन रहा है? मुझे नहीं पता। मैं इसे लेकर कोई दुख भरी कहानी नहीं बनाना चाहती क्योंकि मुझे फिल्मों का बिजनेस बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा।
इंतजार करना है सबसे बुरा
उन्होंने खाली समय के अकेलेपन के बारे में बताया और कहा, 'जब आपके आस-पास हर कोई काम कर रहा होता है और आप किनारे पर इंतजार करते हैं। आप जिंदगी को गुजरते हुए देखते हैं। मुझमें और एक नए एक्टर में बस यही फर्क है कि मुझे पता है कि इन चीजों से कैसे निपटना है, मैं कई बार परेशान हुई हूं।
अक्षय खन्ना की सफलता पर नेहा का नजरिया
नेहा ने अपनी यात्रा और अक्षय खन्ना के करियर के बीच भी तुलना की। अक्षय, जिन्होंने हाल ही में आदित्य धर की धुरंधर (2025) में रहमान डकैत के रूप में धूम मचाई है, अपने प्रोजेक्ट्स को ध्यान से चुनने के लिए जाने जाते हैं। भले ही इसका मतलब सालों तक गायब रहना हो। नेहा के लिए, उनका धैर्य प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाला है। नेहा ने कहा, 'कन्वर्जन होना ही चाहिए। अगर मेरे लेटेस्ट दो शो में किया गया काम किसी चीज में नहीं बदलता है, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप अक्षय खन्ना का करियर देखते हैं और फिर आप सोचते हैं, 'हम भी 6 साल घर ही बैठ जाते हैं'। बस यही उम्मीद है कि काम से काम मिलेगा।
