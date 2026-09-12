विराट-अनुष्का के साथ Hanuman Ansh 2 में दिखेंगी अमेरिकन एक्ट्रेस? नीम करौली बाबा की हैं भक्त, मेकर्स का खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीम करौली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश की जय-जयकार पूरी दुनिया में हो रही। यह फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और अब मेकर्स इसके अगले पार्ट पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों फिल्म की निर्माता नम्रता सिंह ने बातों ही बातों में यह हिंट दिया था कि वह नीम करौली बाबा से आध्यात्मिक तौर पर जुड़े लोगों से दूसरे पार्ट का हिस्सा बनने के लिए बातचीत कर रही है, जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा जैसे सितारों के नाम शामिल है।

अब हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक 'हनुमान अंश 2' (Hanuman Ansh 2) में विराट-कोहली, अनुष्का शर्मा के अलावा अमेरिकन एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नजर आ सकती हैं। हनुमान अंश 2 में होंगी जूलिया रॉबर्ट्स? कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि जूलिया रॉबर्ट्स हनुमान अंश पार्ट 2 का हिस्सा हो सकती हैं। जिसके बारे में जब डिवोशनल फिल्म की निर्माता नम्रता सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को जवाब देते हुए कहा, "मैंने उनमें से कुछ लोगों से संपर्क किया है। उन्हें फिल्म के बारे में पहले से ही पता है।"