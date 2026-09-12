विराट-अनुष्का के साथ Hanuman Ansh 2 में दिखेंगी अमेरिकन एक्ट्रेस? नीम करौली बाबा की हैं भक्त, मेकर्स का खुलासा
हनुमान अंश 2 की निर्माता ने बताया कि सेकंड पार्ट में नीम करौली बाबा के भक्तों के बारे में भी ...और पढ़ें
HighLights
हनुमान अंश 2 में दिखेंगी हॉलीवुड एक्ट्रेस?
नीम करौली बाबा की तस्वीर से स्पिरिचुएलिटी की तरफ खिंची एक्ट्रेस
बच्चों और पति के साथ जाती हैं मदिर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीम करौली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश की जय-जयकार पूरी दुनिया में हो रही। यह फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और अब मेकर्स इसके अगले पार्ट पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों फिल्म की निर्माता नम्रता सिंह ने बातों ही बातों में यह हिंट दिया था कि वह नीम करौली बाबा से आध्यात्मिक तौर पर जुड़े लोगों से दूसरे पार्ट का हिस्सा बनने के लिए बातचीत कर रही है, जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा जैसे सितारों के नाम शामिल है।
अब हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक 'हनुमान अंश 2' (Hanuman Ansh 2) में विराट-कोहली, अनुष्का शर्मा के अलावा अमेरिकन एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नजर आ सकती हैं।
हनुमान अंश 2 में होंगी जूलिया रॉबर्ट्स?
कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि जूलिया रॉबर्ट्स हनुमान अंश पार्ट 2 का हिस्सा हो सकती हैं। जिसके बारे में जब डिवोशनल फिल्म की निर्माता नम्रता सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को जवाब देते हुए कहा, "मैंने उनमें से कुछ लोगों से संपर्क किया है। उन्हें फिल्म के बारे में पहले से ही पता है।"
नीम करौली बाबा की बड़ी भक्त हैं जूलिया रॉबर्ट्स
एक टीवी इंटरव्यू में हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने बताया था कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और हिंदू धर्म के प्रति उनका झुकाव नीम करौली बाबा की एक फोटो देखने के बाद शुरू हुई थी। साल 2010 में ईट प्रे लव फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव और भी ज्यादा बढ़ा। उन्होनें खुद बताया था कि वह अपने परिवार के साथ मंदिर जाती हैं और अभ्यासी हिंदू हैं।
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हनुमान अंश 2 में नीम करौली बाबा के इन पहलुओं को करेंगे कवर
डिवोशनल ड्रामा फिल्म हनुमान अंश के पहले पार्ट में जहां नीम करौली बाबा के बचपन से लेकर उनकी यात्राओं और ज्ञान प्राप्ति की जर्नी को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया, तो वहीं अब फिल्म के सेकंड पार्ट में नीम करौली बाबा के कैंची धाम के शुरूआती दिनों के सफर के बारे में दिखाया जाएगा। निर्माता ने कहा, "हजारों भक्त ऐसे हैं, जिनकी जिंदगी को उन्होंने छुआ है और वह हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। कैंची की स्टोरी इंडियन भक्तों के बारे में है।" यह फिल्म ट्रिलॉजी है।
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