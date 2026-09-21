15 बार देखी Hanuman Ansh, नीम करोली बाबा की बेटी को पसंद आई बायोपिक, प्रोड्यूसर का खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की चर्चा इन दिनों सिनेमा जगत में खूब हो रही है। बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई फिल्म रिलीज के सात सप्ताह बाद भी अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से सुर्खियां बटोरे, लेकिन हनुमान अंश ने ये कारनामा किया है।

हाल ही में हनुमान अंश की निर्माता रागिनी सोना ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया है नीम करोली बाबा की बेटी ने इस मूवी को 15 से अधिक बार देखा है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

नीम करोली बाबा की बेटी ने 15 बार देखी हनुमान अंश मौजूदा समय में रागिनी सोना अपनी फिल्म हनुमान अंश की कमर्शियल सक्सेस का आनंद ले रही हैं। फिल्म की सफलता और नीम करोली बाबा की बेटी गिरिजा का इस पर क्या रिएक्शन था, इन तमाम मुद्दों को लेकर रागिनी ने स्क्रीन को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलकर चर्चा की है और बताया है-

मैं और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी उनसे मिले और फिल्म के बारे में बताया। हमनें उनसे आशीर्वाद लिया और फिल्म देखने के लिए कहा। उन्होंने हमसे कहा की सही समय पर वह इसे देखेंगी और उन्होंने अब तक 15 बार इस मूवी को देख लिया है। वह इसको देखने के बाद काफी भावुक भी हुईं।