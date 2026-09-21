सातवें रविवार को Hanuman Ansh पर जमकर हुई धनवर्षा, ग्लोबल Box Office पर छाई नीम करोली बाबा की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म को थिएटर्स में 50 दिन पूरे होने को आए हैं और इसकी कमाई की रफ्तार अभी भी तेज है।

सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने पहले दिन 10 लाख रुपये के साथ खाता खोला था। दो हफ्तों तक धीमी कमाई करने के बाद फिल्म ने तीसरे हफ्ते से कमाई की रफ्तार पकड़ी और अब भारत के साथ-साथ दुनियाभर में फिल्म शानदार कमाई कर रही है।

वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45 दिनों में दुनियाभर में 347.05 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। जिसमें 26 करोड़ रुपये की ओवरसीज कमाई शामिल है। इसमें रविवार का ओवरसीज कलेक्शन 1.50 करोड़ रुपये है।

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 45- 13.75 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन- 271.88 करोड़ रुपये ग्रॉस इंडिया कलेक्शन- 321.05 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 347.05 करोड़ रुपये हनुमान अंश, 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। इतना ही नहीं यह इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई है। फिलहाल डिवोशनल फिल्म की कमाई जारी है और देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान अंश आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ और छापने वाली है।