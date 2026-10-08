निधन से महज 4 दिन पहले गोवा में एक इवेंट में दिखे थे Nana Patekar, अचानक यूं जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) का 8 अक्टूबर को गोवा में निधन हो गया। वह 75 साल के थे। उन्हें अपने घर पर ही भयंकर कार्डियक अरेस्ट आया जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

गोवा के एक इवेंट में दिखे थे एक्टर नाना के इस तरह यूं अचानक से दुनिया छोड़कर चले जाने से पूरा देश सदमे में है। इस पर विश्वास इसलिए भी करना मुश्किल है क्योंकि एक्टर बीमार नहीं थे और इंडस्ट्री में एक्टिव थे। महज 4 दिन पहले ही गोवा में उन्हें एक इवेंट में देखा गया था।

जानकारी के अनुसार एक्टर 4 अक्टूबर को एक इवेंट के सिलसिले में गोवा में थे। वह डोना पाउला में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सफेद कुर्ते और गमछे में दिखे एक्टर न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक पोस्ट में नाना पाटेकर को गोवा में 'सम्राट क्लब इंटरनेशनल' के इंस्टॉलेशन समारोह को संबोधित करते हुए देखा गया। कार्यक्रम में उन्होंने सफेद कुर्ता और सफेद गमछा पहना हुआ था।