मार्वल-DC की होगी छुट्टी! Ramayana यूनिवर्स लाने की तैयारी में नमित मल्होत्रा; क्या है मेकर्स का प्लान?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फैंस नितेश तिवारी की 'रामायणम्' (Ramayana) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। हाल ही में मेकर्स ने इसको लेकर अपना आगे का प्लान भी रिवील कर दिया है।

ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रामायणम् दो पार्ट्स में रिलीज होने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि नमित मल्होत्रा के पिटारे में आपके लिए और भी बहुत कुछ है। रामायण यूनिवर्स लाएंगे नमित दरअसल नमित मल्होत्रा केवल रामायणम फिल्म पर नहीं रुकने वाले हैं। उन्होंने मार्वल, स्टार वार्स और डीसीयू की तरह Ramayana Universe बनाने की घोषणा कर दी है। इसमें फिल्मों के अलावा कुछ स्पिन-ऑफ मूवी, वीडियो गेम्स, टेलीविजन शोज, एनिमेशन फिल्म्स और यहां तक की थीम पार्क भी देखने को मिलेंगे।

नमित ने बताया फ्रेंचाइजी को लेकर अपना प्लान हैदराबाद में 'रामायणम्' के तेलुगु प्री-रिलीज़ इवेंट में, नमित मल्होत्रा ने इस फ्रैंचाइजी के लिए अपनी बड़ी योजनाओं के बारे में बात की और आगे का रोडमैप बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा कभी भी सिर्फ एक या दो फिल्मों के जरिए कहानी सुनाकर रुक जाने का नहीं था।