एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म के मिड-क्रेडिट सीन में भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल की एक झलक देखने को मिली।

हालांकि एक्टर का चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन इस एक झलक ने फैंस के मन दूसरे पार्ट को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। दर्शक पार्ट 2 में सनी देओल (Sunny Deol) को हनुमान जी के रूप में देखने के लिए काफी उत्सुक है।

नमित मल्होत्रा ने हनुमान के किरदार की तुलना 'आयरन मैन' से की हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में, निर्माता नमित मल्होत्रा ने भगवान हनुमान को 'रामायण' (Ramayana) का सबसे प्रिय किरदार बताया और उनकी तुलना 'आयरन मैन' (Iron Man) से की। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभाने के लिए सनी देओल सबसे सही चुनाव हैं।

'रामायण' के चहेते किरदार हैं 'हनुमान' भगवान हनुमान के बारे में बात करते हुए, नमित मल्होत्रा ने कहा, 'वे पूरी रामायण में सबसे चहेते किरदार हैं। आप उन्हें हमारे 'आयरन मैन' के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वे सबके चहेते हैं। अगली फिल्म का लेवल और भी ऊंचा होगा क्योंकि इसमें हनुमान शामिल हैं।

यह एक रोमांचक सफर होने वाला है और उस परिचय को बचाकर रखना अच्छा रहा, क्योंकि हमने दर्शकों को इस सस्पेंस में छोड़ दिया था कि अब राम आगे क्या करेंगे और अब आप देखेंगे कि कौन इस अभियान की कमान संभालने वाला है'।

भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल को क्यों किया कास्ट? 'रामायण' के निर्माता ने आगे बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि भगवान हनुमान के किरदार के लिए सनी देओल एकदम सही चुनाव हैं। उन्होंने कहा, 'भारत में, भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले लोकप्रिय अभिनेताओं का एक इतिहास रहा है'।