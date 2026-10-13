7 मिनट में ही Sonu Nigam और कविता कृष्णमूर्ति ने गा दिया था ये गाना, रानी-बॉबी पर फिल्माया गया था गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक गाना बनने में कई दिन लग जाते हैं। उसका म्यूजिक बनता है, गीत लिखा जाता है और फिर स्टूडियो में आकर काफी रिहर्सल के बाद सिंगर्स उसे रिकॉर्ड करते हैं। मगर जरूरी नहीं कि कुछ गीतों में दिन-महीने ही लगे। 26 साल पुराना एक गाना तो मात्र 7 मिनट में ही गा दिया गया था।

यह गाना सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति का था। दोनों ने मिलकर साल 2000 में एक कल्ट गाना गाया था। करीब 5 मिनट का ये गाना स्टूडियो में दोनों ने सिंगल टेक में गा लिया था और वो भी 7 मिनट में।

बॉबी-रानी का कल्ट गाना यह गाना बॉबी देओल (Bobby Deol) की सुपरहिट फिल्म बादल (Badal) का है। इस फिल्म में वह रानी मुखर्जी के साथ नजर आए थे। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही ही, इसके सभी गाने भी सुपरहिट हुए थे। इस फिल्म का एक गाना सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। यह गाना 'न मिलो कहीं प्यार...' (Na Milo Kahin Pyar) है।

सुपरहिट हुआ था रोमांटिक ट्रैक इस गाने को अनु मलिक ने अपने खूबसूरत संगीत से सजाया और समीर अनजान ने गाया था। यह रोमांटिक गीत बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक गानों की लिस्ट में शुमार हो गया। गाने में बॉबी और रानी की केमिस्ट्री भी कमाल की थी और जिस तरह सोनू निगम और कविता ने इसे गाया, उसने इस गाने को और भी सदाबहार बना दिया।