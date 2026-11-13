Moushumi Chatterjee के पति जयंत मुखर्जी का निधन, 15 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने की थी शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी के पति जयंत मुखर्जी का गुरुवार, 13 नवंबर को निधन हो गया। वे एक बेहतरीन फिल्म मेकर और संगीतकार थे। बताया जा रहा है कि वे कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे।

जयंत मुखर्जी ने टीवी और फिल्मों में किया काम जयंत मुखर्जी के प्रोडक्शन में 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'मजाक' और 1979 में आई फिल्म 'दो लड़के दोनों कड़के' शामिल हैं। वे 1992 के टेलीविजन सीरियल 'तलाश' से भी जुड़े थे। हालांकि वे अपनी वाइफ की तुलना में सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आते थे, लेकिन फिल्म जगत से उनका अपना एक गहरा जुड़ाव था।

लंबी चली मौसमी चटर्जी और जयंत मुखर्जी की शाद मौसमी चटर्जी (Moushumi Chatterjee) और जयंत मुखर्जी (Jayant Mukherjee) की शादी 50 साल से भी ज्यादा समय तक चली। एक्ट्रेस ने बहुत कम उम्र के दौरान ही अपने करियर की शुरुआत की थी और उसी समय शादी कर ली थी। उनकी दो बेटियां हुईं- पायल और मेघा। दुर्भाग्य से उनकी बड़ी बेटी पायर का 2019 में निधन हो गया था।