'जो साउथ में चल रहा, वो हिंदी में कॉपी...' Mirzapur के प्रोड्यूसर ने बताया बॉक्स ऑफिस पर सफलता का फॉर्मूला?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। KGF को सपोर्ट करने से लेकर डॉन जैसी फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा को नया अंदाज देने तक, दिग्गज प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी ने बताया कि वह बॉक्स ऑफिस के फॉर्मूले के पीछे भागने के बजाय असली कहानियों और लगातार बदलाव में भरोसा रखते हैं।

KGF को दिया था सपोर्ट एक्सेल एंटरटेनमेंट ने जब प्रशांत नील की KGF की हिंदी रिलीज को अपना समर्थन दिया था, तब इस ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी ने पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस (Box Office) की दुनिया को फिर से आकार दिया। लेकिन जाने-माने प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी जो डॉन (Don) और दिल चाहता है (Dil Chahta Hai) जैसी धमाकेदार हिंदी हिट फिल्मों के को-फाउंडर हैं, ने इन सफलताओं के बावजूद कभी अपना रास्ता नहीं बदला और न ही आंखें बंद कर ट्रेंड को फॉलो किया।

KGF इसलिए चली क्योंकि यहां हमने कहानी को किसी एक तय तरीके से नहीं कहा और लोगों को इसी तरह की कहानियां पसंद आती है। मैने KGF देखी और मैने उसे बेहद एंजॉय भी किया'। रितेश ने नहीं किया कभी ट्रेंड को फॉलो सिधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट को देश के सबसे जाने माने और भरोसा किए जाने वाले प्रोडक्शन हाउस में से एक बनाया है, उनके हर प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि जुनून के साथ होती है। उन्होंने इसके बारे में बात करते हुए कहा, 'हमारा अप्रोच कभी ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं रहा है, और इसी बात को हमने डॉन बनाते समय दिमाग में रखा था। आपको खुद को बदलते रहना होगा। आपको ऐसी चीजें करनी होगी जो आपको उत्साहित करें, आपसे जुड़ाव महसूस कराए और आपसे कनेक्ट हो पाए'।

इंडियन सिनेमा को देखने वाले दर्शकों की समझ पर अपना भरोसा जताते हुए सिधवानी कहते हैं, 'यहां दर्शक हर तरह के सिनेमा को देखना पसंद कर रहे हैं। इसलिए, मुझे नहीं पता कि यह राय रखना सही है कि नहीं कि जो साउथ में चल रहा है वह यहां भी किया जाना चाहिए'।