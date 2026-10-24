'आना मेरी जान...', 78 साल पुराने गाने को सुन आगबबूला हुए थे लोग; संडे की छुट्टी पर लिखी थीं अश्लील लाइनें!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में लंबे समय से ऐसे गाने बनते रहे हैं, जो अपने अश्लील बोल की वजह से चर्चा में आए हैं। आज के दौर में ऑडियंस को कोई गाना डबल मीनिंग लगता है, तो वह सोशल मीडिया पर उसे तुरंत कॉल आउट करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नोरा फतेही का सरके चुनर तेरी सरके और माधुरी दीक्षित का चोली के पीछे गाने को लेकर का है, जिसके बोल को लेकर काफी बवाल मचा था।

हालांकि, इन सब गानों से बहुत पहले साल 1947 में एक ऐसा ब्लॉकबस्टर गाना आया था, जिसके बोल को लेकर लोग काफी नाराज हुए थे और उन्होंने संडे की छुट्टी पर बने गीत को अश्लील बता दिया था। कौन सा था वह गाना और किस सिंगर ने दी थी उसमें आवाज , नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स।

कल्ट गाने के बोल पर मचा था खूब बवाल 78 साल पहले रिलीज हुए जिस कल्ट क्लासिक गीत के लिखे बोल को लेकर खूब बवाल मचा था, वह दिग्गज अभिनेता नासिर खान और अभिनेत्री रेहाना पर फिल्माया गया था। गाने के लिरिक्स थे 'आना मेरी जान संडे के संडे', जो फिल्म शहनाई का गाना था। ये फिल्म 1947 में आजादी के दिन 15 अगस्त को रिलीज हुई थी।

पी.एल संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म शहनाई जहां बॉक्स ऑफिस पर आजादी के मौके पर एक बड़ी हिट साबित हुई, तो वहीं ये गाना बजते ही उस दौर में ऑडियंस बुरी तरह से तिलमिला उठी। दरअसल, अधिकतर लोगों को गाने का संगीत जहां काफी पसंद आया, तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि गाने के लिरिक्स अश्लील हैं। उस समय पर 'फिल्म इंडिया' को एक खत लिखकर एक पाठक ने कहा था कि ये गीत युवाओ के मन को बिगाड़ सकता है।