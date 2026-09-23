'अमीर नहीं दिखता', प्रतीक गांधी के साथ हुआ भेदभाव, लुक की वजह से नहीं मिली फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कैम 1992 से अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता प्रतीक गांधी को भला कौन नहीं जानता। हाल ही में आई ओटीटी फिल्म घमासान में प्रतीक ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। इस बीच एक्टर ने इंडस्ट्री को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसे जानका आपको हैरानी होगी।

प्रतीक गांधी (Pratik Gandhi) ने बताया है कि लुक की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ था और इस वजह से उनके हाथ कई फिल्में और शोज भी निकल गए थे। आइए जानते हैं एक्टर ने क्या-क्या कहा है- प्रतीक गांधी को नहीं मिली थीं फिल्में अभिनेता प्रतीक गांधी ने अपनी लेटेस्ट ओटीटी फिल्म घमासान के प्रमोशन के दौरान न्यूज 18 को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। उस दौरान प्रतीक ने लुक को लेकर जज किए जाने वाले पर चर्चा की है और बताया है-

इस तरह से प्रतीक गांधी ने इंडस्ट्री को लेकर इनसाइड डिटेल्स साझा की है, जोकि बेहद शॉकिंग है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, जब किसी फिल्म कलाकार को इस तरह से उनके लुक की वजह से टारगेट किया गया हो।