एक दिन में लिखे गए थे 90s के 27 कल्ट गाने, आज भी हर जगह गूंजती है सदाबहार गीतों की आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार और सफल दौर के बारे में बात की जाए तो वह 90 का दशक ही। इस दौर में समलान खान, शाह रुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे कई बड़े-बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड को मिले। उन सभी कलाकारों पर फिल्माए गए सबसे अधिक लोकप्रिय गीत भी 90s में रिलीज हुए।

इसी आधार पर आज हम आपको 90 के दशक एक ऐसे गीतकार के बारे में बताने जा रहें, जिन्होंने उस वक्त सिर्फ एक दिन 27 कल्ट गानों क लिखा था। आइए जानते हैं कि वह गीतकार कौन हैं- इस गीतकार ने लिखे यादगार गाने वैसे तो हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है। लेकिन 90 का एरा बॉलीवुड का सबसे यादगार एरा रहा था। आज भी 90s की फिल्मों के गानों को खूब सुना जाता है। लेकिन क्या आपको पता वह कौन सा गीतकार है, जिन्होंने 90 के दशक के लोकप्रिय गानों को लिखा था। आपको बता दें कि वह गीतकार समीर अनजान (Sameer Anjaan) हैं।