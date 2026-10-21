देरी से सही पर 2027 में मचेगा धमाल! बॉलीवुड की बड़ी फिल्में जिनकी रिलीज डेट खिसकी आगे

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। फिल्म निर्माण एक अनिश्चित काम है। कई बार एक्टर्स की डेट्स के चलते या पोस्ट प्रोडक्शन के काम की वजह से इसमें देरी हो जाती है। कई बार लॉजिस्टिक्स की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। हाल में कई ऐसी फिल्में अनाउंस हुईं जिन्हें पहले रिलीज होना था लेकिन अब उन्हें 2027 के लिए टाल दिया गया है।

चलिए इनके बारे में एक-एक करके जानते हैं। लव एंड वॉर (Love and War) इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा'लव एंड वॉर'का। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसकी रिलीज का सफर काफी लंबा रहा है। यह फिल्म पहले मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन शूटिंग का कुछ हिस्सा अधूरा रह जाने के कारण इसे आगे खिसका दिया गया।

अब यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है। हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने तीनों मुख्य कलाकारों के पोस्टर जारी किए हैं, जिससे दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया है। नागजिला (Naagzilla) अभिनेता कार्तिक आर्यन के लिए यह साल बहुत शानदार रहा, क्योंकि उन्हें अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। हालांकि, इस साल वे बड़े पर्दे से नदारद रहे। इस साल उनकी दो फिल्में रिलीज होने वाली थीं - 'नागजिला' और श्रीलीला के साथ एक म्यूज़िकल फिल्म जिसका नाम अभी तय नहीं है।

इसके अलावा, शिमित अमीन की फिल्म 'कैप्टन इंडिया' भी है, जो पिछले दो सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। अब ये सभी फिल्में अगले साल रिलीज होंगी। 2027 में 'नागज़िला' 12 फरवरी को रिलीज होगी, अनुराग बसु के निर्देशन वाली म्यूज़िकल फिल्म 30 अप्रैल को आएगी और 'कैप्टन इंडिया' 13 अगस्त को रिलीज होगी।

खोसला का घोसला 2 (Khosla Ka Ghosla 2) 2006 की मशहूर कॉमेडी फिल्म 'खोसला का घोसला' के सीक्वल, 'खोसला का घोसला 2' को इस साल 28 अगस्त को रिलीज होना था। लेकिन 'टॉक्सिक', 'ईथा' और 'द वन' जैसी फिल्मों से होने वाले क्लैश की वजह से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ गई।