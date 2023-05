नई दिल्ली, जेएनएन। Love Again Twitter Review: प्रियंका चोपड़ा और सैम ह्यूघान ने फिल्म लव अगेन में काम किया है। यह फिल्म फैंस के बीच काफी हिट हुई है। इसमें दोनों की रोमांटिक कॉमेडी फैंस को पसंद आ रही है। लव अगेन शुक्रवार को अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म का लेखन और निर्देशन जेम्स स्ट्रॉस ने किया है।

इस फिल्म के माध्यम से सिंगर सेलिन डीयोन का भी एक्टिंग डेब्यू हुआ है। फैंस को दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है। सैम के शर्टलेस सीन की भी काफी चर्चा हो रही है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है, 'आज ही मैंने फिल्म देखी है। प्रियंका चोपड़ा और सैम की काफी अच्छी केमिस्ट्री रही। आप अच्छी एक्टिंग करती हो। बधाई।' एक ने लिखा है, 'मैंने अभी लव अगेन देखी है। यह बहुत अच्छी फिल्म है।' एक ने लिखा है, 'बहुत अच्छी कहानी बताई गई है।'

I’ve seen several reviews of Love Again where the critic said it was too much like the romcoms of the 90’s. Well that is exactly what we need right now. Something that will tug at our heartstrings, make us smile, and make us believe in Love Again. Sam says it better than I can in… pic.twitter.com/n88lNrAdf4

कई लोगों ने प्रियंका चोपड़ा और सैम की भूमिका की सराहना की है। इसके पहले प्रियंका चोपड़ा ने लव अगेन से जुड़ी यादें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने सैम के साथ की अपनी तस्वीरें भी शेयर की है। लव अगेन में प्रियंका चोपड़ा जोनस अपने ब्वॉयफ्रेंड की मौत का गम मना रही होती है। इसके बाद वह ब्वॉयफ्रेंड के पुराने नंबर पर टेक्स्ट भेज देती हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि यह नंबर किसी और को दे दिया गया है, जोकि सैम को मिल चुका होता है। फिर दोनों के बीच एक नई केमिस्ट्री शुरू होती है। उसे ही फिल्म में दिखाया गया है।

Hola!

It appears as though many of you have already seen #LoveAgainMovie 🍿🎟️

Lucky you if you have 🙌🏻

As such I thought I'd create a little review thread.

So, if you've seen Love Again let us know your thoughts below.

PS All reviews are welcome, but please be respectful ✨ pic.twitter.com/8nPMmfRnNy— Tash The Stashenach (@peekaboo_jen) May 4, 2023