700 साल पुरानी अमीर खुसरो की गजल से बना Lata Mangeshkar का कालजयी गीत, गाने का मतलब नहीं जानते होंगे आप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के लीजेंडरी लिरिसिस्ट गुलजार साहब ने वैसे तो कई सदाबहार और यादगार गानों के लिरिक्स लिखे हैं लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को एक ऐसा कालजयी गाना दिया जो 100-200 नहीं बल्कि 700 पुरानी गजल की एक लाइन से प्रेरित है।

खुसरो की गजल से बना गीत दिलचस्प बात ये है कि चौदहवीं सदी के महान कवि, शायर और गायक अमीर खुसरो (Amir khusrau) ने इस गजल को बनाया था। उनकी इस गजल की एक लाइन से प्रेरित होकर गुलजार साहब ने एक पूरा गाना लिख दिया। इस गाने को लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने अपनी जादूई आवाज से सजाया है।

बॉलीवुड में बने गाने के रीमिक्स इस गीत को लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने आवाज दी और उनका साथ शब्बीर कुमार ने दिया। इसे मिथुन चक्रवर्ती और अनीता राज पर फिल्माया गया। 41 साल पहले आया ये गीत म्यूजिक लवर्स की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गया और फिर बॉलीवुड में इसके रीमिक्स भी बने।

'बहाल-ए-हिज्रां बेचारा दिल है'- इस लाइन का मतलब है जुदाई के गम और तपन से मेरा बेचारा दिल पहले से ही बुरी हालत में है। अगर कम शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब है इसमें प्रेमी की लाचारी और जुदाई के दर्द बयां किया जा रहा है जो अपनी प्रेमिका से गुजारिश करता है कि वह उसकी लाचारी समझकर बेरुखी न दिखाए'।