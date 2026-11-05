लता मंगेशकर का 54 साल पुराना गाना, फिल्म बनने में लगे 14 साल; आज भी बरकरार है वही जादू
स्वर कोकिला लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का फिल्म पाकीजा का गाना 54 साल बाद भी लोकप्रिय है। इस गाने में रफी साहब ने एक ही लाइन बार-बार गाई थी।
HighLights
लता मंगेशकर और रफी का 54 साल पुराना गाना
फिल्म पाकीजा को बनने में लगे थे 14 साल
रफी ने पूरे लाइन में गाई थी एक लाइन
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्वगायिकाओं में से एक हैं। उन्होंने अपने सात दशक से अधिक लंबे करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं।
दोनों की जोड़ी ने हमें कई सदाबहार नगमें दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 54 साल पहले एक ऐसा रोमांटिक गाना गाया था, जिसमें रफी साहब बार-बार सिर्फ एक ही लाइन गाते रहे, जबकि बाकी गाना लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने गाया था।
मीना कुमारी पर फिल्माया गया था गीत
हम बात कर रहे हैं फिल्म 'पाकीजा' (Pakeezah) के गाने चलो दीदार चलो की। इसे राज कुमार और मीना कुमारी (Meena Kumari) पर फिल्माया गया था। गुलाम मोहम्मद ने इसे डायरेक्ट किया था और इसके बोल कैफ भोपाली ने लिखे थे।
रिकॉर्डिंग के समय संगीतकार गुलाम मोहम्मद के निर्देश पर मोहम्मद रफी एक खास लाइन के सुर को पकड़ने में थोड़ा अटक रहे थे, जिसे बाद में लता दीदी की मदद से आसानी से पूरा किया गया।
54 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म
फिल्म में मीना कुमारी और राज कुमार के अलावा अशोक कुमार नादिरा, डी के सपरू और वीना नजर आए। 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं।
इस फिल्म को बनने में करीब 14 साल लगे थे। लंबे इंतजार के बाद पर्दे पर आई इस फिल्म ने अपनी कहानी, संगीत और कलाकारों के अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। इस गाने की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मीना कुमारी बेहद बीमार थीं, जिस वजह से उनके स्थान पर पद्मा खन्ना को बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
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