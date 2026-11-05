लता मंगेशकर का 54 साल पुराना गाना, फिल्म बनने में लगे 14 साल; आज भी बरकरार है वही जादू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्वगायिकाओं में से एक हैं। उन्होंने अपने सात दशक से अधिक लंबे करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं।

दोनों की जोड़ी ने हमें कई सदाबहार नगमें दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 54 साल पहले एक ऐसा रोमांटिक गाना गाया था, जिसमें रफी साहब बार-बार सिर्फ एक ही लाइन गाते रहे, जबकि बाकी गाना लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने गाया था।

मीना कुमारी पर फिल्माया गया था गीत हम बात कर रहे हैं फिल्म 'पाकीजा' (Pakeezah) के गाने चलो दीदार चलो की। इसे राज कुमार और मीना कुमारी (Meena Kumari) पर फिल्माया गया था। गुलाम मोहम्मद ने इसे डायरेक्ट किया था और इसके बोल कैफ भोपाली ने लिखे थे।

रिकॉर्डिंग के समय संगीतकार गुलाम मोहम्मद के निर्देश पर मोहम्मद रफी एक खास लाइन के सुर को पकड़ने में थोड़ा अटक रहे थे, जिसे बाद में लता दीदी की मदद से आसानी से पूरा किया गया। 54 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म फिल्म में मीना कुमारी और राज कुमार के अलावा अशोक कुमार नादिरा, डी के सपरू और वीना नजर आए। 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं।