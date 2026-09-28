रेडियो पर फरमाइश में सुना जाता था Meena Kumari का गाना, 66 साल पहले लता दीदी ने छेड़े थे सुर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्ट्रेस मीना कुमारी (Meena Kumari) बेशक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शानदार फिल्में और गीतों का जिक्र सिनेमा जगत में खूब किया जाता है। इस आधार पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मीना का एक गाना ऐसा था कि जिसकी रेडियो पर फरमाइश हुआ करती थी।

महान गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की आवाज में श्रोता उस गीत को रेडियो पर बार-बार सुनना पसंद करते थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि 66 साल पुराना वह सॉन्ग कौन सा था। रेडियो पर बार-बार सुना जाता था ये गीत लता मंगेशकर ने बतौर गायक मीना कुमारी के लिए कई यादगार नगमें गाए थे। उनमें से एक पॉपुलर गीत साल 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म दिल अपना प्रीत पराई से नाता रखता है, जिसमें मीना कुमारी और राजकुमार ने अहम भूमिकाओं को निभाया था। फिल्म में एक गाना था, जिसका नाम था- अजीब दास्तां है ये... (Ajib Dastan Hai Yeh)।

माना जाता है कि मीना कुमारी के इस गाने के लिए लोग रेडियो पर बार-बार फरमाइश किया करते थे, जिसकी वजह से लता दीदी की मधुर आवाज में इस गीत की गूंज सुनने को मिलती थी। इस तरह से रिलीज के 66 साल बाद भी दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का ये सॉन्ग खूब पसंद किया जाता है।

बात की जाए अजीब दास्ता हैं ये... की मेकिंग के बारे में तो स्वर कोकिला की गायिकी के अलावा संगीतकार शंकर-जयकिशन की जोड़ी ने इसकी प्यारी धुनों को तैयार किया था, जबकि गीतकार शैलेंद्र की कलम से इसके खूबसूरत लिरिक्स निकले थे।