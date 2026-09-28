लता मंगेशकर की 97वीं जयंती पर PM Modi का नमन, संगीत की दुनिया में 'स्वर कोकिला' के योगदान को किया याद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत की लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की आज 97वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर तमाम फिल्मा हस्तियां और अन्य लोग लता दीदी की याद कर रहे हैं। इतना ही नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वर कोकिला को याद किया है।

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने लता मंगेशकर के जयंती के अवसर पर एक खास पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है कि और गायिका को नमन किया है। आइए एक नजर उनके इस लेटेस्ट पोस्ट पर डालते हैं- लता मंगेशकर को पीएम मोदी का नमन 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म हुआ था, इस आधार पर उनकी 97वीं जयंती मनाई रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लता दीदी को यादकर एक लेटेस्ट ट्वीट शेयर किया है, जिसमें स्वर कोकिला के संगीत की दुनिया में दिए गए अहम योगदान को याद किया गया है और लिखा है-